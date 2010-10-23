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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

فرجی در گفتگو با مهر:

رضایت مخاطب بهترین تبلیغ برای "ملک سلیمان" است

رضایت مخاطب بهترین تبلیغ برای "ملک سلیمان" است

مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری ضمن بیان این نکته که مخاطبان می‌توانند بهترین تبلیغات برای فیلم "ملک سلیمان" باشند از فروش فیلم ابراز رضایت کرد.

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری در باره استقبال مخاطبان از فیلم سینمایی "ملک سلیمان" به خبرنگار مهر گفت: از فروش این فیلم سینمایی راضی هستم. آقای ضرغامی تاکنون لطف بسیاری انجام داده‌اند و تبلیغات تلویزیونی فیلم توانسته در جذب مخاطب تاثیر به‌ سزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: فروش "ملک سلیمان" در یک هفته اول در شهرستان‌ها ناامید‌ کننده بود اما خوشبختانه بعد از مدتی فروش فیلم افزایش پیدا کرد تا جائی که سینماداران از ما درخواست کپی بیشتری از فیلم کردند. در تهران نیز فروش پنجشنبه و جمعه فیلم بسیار خوب بوده‌ است. فیلم روز جمعه بیش از 40 ملیون تومان فروش داشته که در این شرایط رقم قابل قبولی است.

فرجی درباره تاثیر تبلیغات در فروش فیلم گفت: در ابتدای اکران فیلم بعضی از پیش‌داوری‌های ناعادلانه وجود داشت. اما خوشبختانه در حال حاضر فیلم فروش بسیار خوبی دارد. مخاطبان بهترین تبلیغات برای فیلم هستند. تبلیغات شهری و همچنین تبلیغ دهان به دهان توانسته تاثیر مناسبی بر فروش فیلم بگذارد.

وی افزود: البته این فروش و استقبال از فیلم در شرایط فعلی که سینمای ایران در آن به سر می‌برد و شاهد رکود فیلم‌ها هستیم قابل قبول و مناسب است. تبلیغات دیگری نیز برای فیلم در نظر گرفته ‌شده است که شامل سفرهای حج، سوریه، مشهد مقدس و اختصاص 114 ربع سکه بهار آزادی به تماشاگران فیلم است که هر هفته این قرعه کشی بر اساس پیامکی که مخاطبان از روی شماره سریال بلیتشان برای ما ارسال می‌کنند، انجام می‌شود.

کد مطلب 1176258

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