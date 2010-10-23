حوزه هنری هرمزگان در سینمای قدیمی بندرعباس مستقر است

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با ابراز نارضایتی از مکان حوزه هنری استان هرمزگان اظهارداشت: فضایی که هم اکنون در اختیار حوزه هنری است ساختمان یک سینمای قدیمی است که محیطی غیرتخصصی برای بخش هنر محسوب می شود.
وی بیان داشت: انجام فعالیتهای هنری در همه زمینهها به ویژه تئاتر نیاز به محیطی مناسب و کارگاههای تخصصی مربوط به خود را دارد.
سرپرست حوزه هنری هرمزگان ادامه داد: خوشبختانه هنرهای نمایشی در استان هرمزگان از جایگاه خوبی برخوردار است و استقبال خوبی را هم در این امر شاهد هستیم.
رضایی اضافه کرد: انتظار این است که فعالیتهای هنری از طرف بخشهایی که به هر طریق متولی امور فرهنگی هستند مورد توجه بیشتر و حمایت قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در بخشهای اطلاع رسانی عمومی ضعیف عمل می شود و مردم از برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی بی اطلاع هستند.
این مسئول اضافه کرد: جا دارد رسانهها، مطبوعات و خبرگزاریها در این زمینه بیشتر کار کنند و برنامهها و رویدادها را به موقع به اطلاع مردم برسانند.
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