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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

رضایی:

حوزه هنری هرمزگان در سینمای قدیمی بندرعباس مستقر است

حوزه هنری هرمزگان در سینمای قدیمی بندرعباس مستقر است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری هرمزگان گفت: حوزه هنری هرمزگان همچنان در ساختمان یک سینمای قدیمی در بندرعباس مستقر است.

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با ابراز نارضایتی از مکان حوزه هنری استان هرمزگان اظهارداشت: فضایی که هم اکنون در اختیار حوزه هنری است ساختمان یک سینمای قدیمی است که محیطی غیرتخصصی برای بخش هنر محسوب می شود.

وی بیان داشت: انجام فعالیتهای هنری در همه زمینه‌ها به ویژه تئاتر نیاز به محیطی مناسب و کارگاههای تخصصی مربوط به خود را دارد.

سرپرست حوزه هنری هرمزگان ادامه داد: خوشبختانه هنر‌های نمایشی در استان هرمزگان از جایگاه خوبی برخوردار است و استقبال خوبی را هم در این امر شاهد هستیم.

رضایی اضافه کرد: انتظار این است که فعالیتهای هنری از طرف بخشهایی که به هر طریق متولی امور فرهنگی هستند مورد توجه بیشتر و حمایت قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در بخشهای اطلاع رسانی عمومی ضعیف عمل می شود و مردم از برگزاری کارگاه‌ها و کلاسهای آموزشی بی اطلاع هستند.

این مسئول اضافه کرد: جا دارد رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاریها در این زمینه بیشتر کار کنند و برنامه‌ها و رویداد‌ها را به موقع به اطلاع مردم برسانند.

کد مطلب 1176288

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