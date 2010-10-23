برترین های مسابقات روباتیک خوارزمی و جام امیرکبیر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 210 تیم در 21 رشته به رقابت پرداختند که از این تعداد 10 تیم از کشورهای هند، مالزی، سریلانکا، پرتغال، چین، آمریکا و آلمان در مسابقات شرکت کرده بودند.

برترین تیم های مسابقات روباتیک

تیم آلمان در لیگ روباتهای شبیه سازی سه بعدی فوتبال

تیم دانشگاه گیلان در لیگ روباتهای شبیه سازی دو بعدی فوتبالیست

دانشگاه آزاد ساری در لیگ روباتهای مین یاب خودکار

دانشگاه رازی کرمانشاه در لیگ روباتهای زیردریایی

دانشگاه امام صادق (ع) در لیگ روباتهای پرنده

دانشگاه سمنان در لیگ روباتهای خودروهای شیمیایی (عملکرد)

دانشگاه صنعتی کرمانشاه درلیگ خودروهای شیمایی (پوستر)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در لیگ خودروهای شیمیایی (طرح برتر)

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد تویسرکان در لیگ ریز روباتها

دانشگاه سیستان و بلوچستان در لیگ روباتهای نقاش

دانشگاه آزاد نجف آباد در لیگ روباتهای مریخ پیما

دانشگاه علم و صنعت در لیگ روباتهای فوتبالیست ساز کوچک

دانشگاه صنعتی کرمانشاه در لیگ روباتهای انسان نما

تیم آریانا (دانشگاه آزاد تهران مرکز)‌ و تیم AVI از مالزی استراتژیک آلیانس در لیگ روباتهای امدادگر واقعی

تیم سورنای دانشگاه امیرکبیر در لیگ روباتهای خانگی

تیم SOS دانشگاه صنعتی امیرکبیر در لیگ شبیه سازی روبات امدادگر

دانشگاه زنجان در لیگ عامل های هوشمند در تجارت الکترونیک

تیم 051 آزاد در لیگ شبیه سازی جنگ

تیم PC7 آزاد در لیگ روبات جراح

تیم "ربو بعثت" موسسه غیر انتفاعی بعثت کرمان در لیگ روباتهای مین یاب دستی

تیم کاوه شهید رجایی و علم و صنعت در لیگ روباتهای امدادگر مجازی