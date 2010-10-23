اوا ایبوتسون نویسنده کتابهای کودکان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ایبوتسون که جایزه طلایی "نستل" را در کارنامه خود داشت و نامش در فهرست نهایی جوایز معتبر ادبی چون مدال کارنگی به چشم می‌خورد در منزل خود در نیوکاسل جان سپرد.

وی که متولد اتریش بود در مصاحبه‌ای خود را در کودکی "جهان‌وطنی ناراضی" توصیف کرده و گفته است: مادر من در برلین مشغول کار فیلمسازی بود و پدرم دانشمندی بود که در ادینبورو کار می‌کرد و همین‌طور پدر بزرگ و مادربزرگم هم در وین زندگی می‌کردند پس من همیشه در قطارهای بزرگ در رفت و آمد بودم در حالی که آرزو داشتم در خانه باشم. بنا بر این وقتی شروع به نوشتن کردم دانسته یا ناخودآگاه چیزهای مشابه‌ این برای قهرمانانم تصویر کرده‌ام.

وی در کمبریج به تحصیل در رشته فیزیولوژی پرداخت و زود ازدواج کرد و زندگی آرامی با همسر و چهار فرزندش داشت اما این زندگی آرام مانع از آن نشد که ماجراجویی را در داستانهایش وارد نکند؛ داستانهای ایبوتسون سرشار از جادوگر، شبح و ماجراهای اسرار آمیز است.

برخی منتقدان معتقدند بسیاری از داستانهای هری‌پاتر نوشته جی‌کی رولینگ از داستانهای این نویسنده ریشه گرفته‌اند هر چند ایبوتسون هرگز در طول زندگی‌اش به چنین چیزی اشاره نکرد.

وی علاوه بر داستان برای کودکان و نوجوانان همچون "اسرار سکوی 13" و "رهایی روح بزرگ" چند داستان برای بزرگسالان و داستانهایی تاریخی همچون "سفر به امواج رودخانه" را در فهرست آثارش دارد.

