بیمه؛ ضرورتی برای استانهای زلزله خیز

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، پدیده های آسیب رسان طبیعی به ویژه زلزله، بارها در جای جای کره زمین به وقوع می پیوندند، طبق اطلاعات بدست آمده از مطالعات زمین شناسی، متاسفانه کشور ایران به ویژه گیلان در رده مناطق زلزله خیز قرار گرفته است. این مسئله نیاز ضروری برای پیدا کردن راه حلهای مناسب به منظور کاهش آسیبهای ناشی از زلزله در استان گیلان را روشن می کند.

با توجه به حجم بسیار عظیم منابع داده ای و تنوع داده های مربوط به زلزله، استفاده از روشهای داده کاوی برای تحلیل دقیق داده ها و استخراج اطلاعات مفید و کاربردی، ضروری به نظر می رسد.

بر اساس مطالعات انجام شده تقریبا هر ساله زلزله هایی با بزرگی حدود پنج ریشتر در گیلان اتفاق می افتد که نمونه این مدعا وقوع پنج مورد زمین لرزه طی یک روز در شهرستانهای رضوانشهر و تالش به بزرگی 3.1 تا 4.9 ریشتر بوده است.

با توجه به گستردگی مناطق روستایی استان گیلان حوزه تاثیر اکثر این زلزله ها در مناطق روستایی و بافتهای فرسوده استان است.

این در حالیست که هنوز در مناطق روستایی به جهت شرایط اقتصادی، فرهنگی و محیطی و نبود سیاست مناسب و عدم کنترل ساخت و ساز از سوی ارگانهای دولتی، حتی حداقل ضوابط و معیارهای فنی در ساختمان سازی رعایت نمی شود.

متاسفانه اکثر ساختمانهای مناطق روستایی استان در برابر پدیده های مخرب طبیعی به خصوص زلزله بسیار آسیب پذیر هستند، هرچند در اکثر مناطق روستایی دورافتاده امکان تهیه مصالح مرغوب میسر نیست و استفاده از مصالح در دسترس و محلی امری اجتناب ناپذیر است ولی در کل تحقیق در زمینه بهبود خواص این مصالح و بکارگیری نتایج بدست آمده، آموزش دست اندرکاران ساخت و ساز روستایی و نهایتا رعایت اصول و ضوابط فنی و دخالت و نظارت ارگانهای دولتی در ساخت و ساز روستایی استان می تواند در بهبود کیفیت ساخت و ساز مناطق روستایی موثر باشد.

بهسازی خانه های روستایی موجب کاهش خسارت در حوادث می شود

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری گیلان در این رابطه گفت: بهسازی واحدهای مسکونی روستایی به عنوان یک فعالیت پیشگیری تلقی شده تا این واحدها استحکام لازم را قبل از وقوع حادثه پیدا کرده و میزان خسارت به حداقل ممکن برسد.

افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارتقاء سطح کیفی ساختمانهایی که از نظر مصالح کم دوام یا بسیار ضعیف و آسیب پذیرند باید بهسازی شوند.

وی اظهار داشت: هدف از بهسازی مسکن روستایی استفاده از مصالح استاندارد و نظارت دقیق بر ساخت و ساز و رعایت اصول فنی است به طوریکه در برابر حوادث از قبیل سیل و زلزله مقاوم باشد و کمترین خسارت را به بار آورد.

عزیزی همچنین به دلایل فرسودگی خانه های روستایی اشاره کرد و گفت: استفاده از مصالح بی دوام و کم دوام در ساخت واحدهای مسکونی روستایی موجب ناامنی و فرسودگی زودرس این واحدها شده است.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری گیلان اعلام کرد: این واحدهای مسکونی توسط خود روستائیان و از محل دریافت تسهیلات ارزان قیمت، بهسازی و مقاوم سازی می شوند.

وی عنوان کرد: امروزه در اقصی نقاط کشور به سبب وقوع زلزله های متعدد و وجود وسایل ارتباط جمعی اغلب مردم از پیامدهای ناگوار زلزله آگاه شده اند و تمایل به ساخت خانه های مقاوم دارند.

زلزله، زنگ خطری برای آماده باش مسئولان

عزیزی در ادامه با بیان اینکه ایران روی کمربند زلزله واقع شده است، گفت: بر اساس ارزیابی ها ایران جزو 10 کشور اول حادثه خیز دنیاست که این امر زنگ خطری برای آماده باش مدیران و مسئولان کشوری به شمار می رود.

وی با بیان اینکه سیل، زلزله و حوادث و بلایای طبیعی قابل پیش بینی نیستند، خاطرنشان کرد: با مدیریت مناسب می توان اثرات ناشی از این حوادث را تا حد زیادی کاهش داد.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری گیلان در ادامه بر بهره گیری از نیرو و کارشناسان متخصص و مجرب در مدیریت سوانح و حوادث تاکید کرد و یادآور شد: با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب می توان اثرات مخرب ناشی از حوادث و بلایا را در همان ساعات اولیه کنترل کرد.

بدین ترتیب در استان گیلان با توجه به توپوگرافی عمدتا کوهستانی، فعالیت زمین ساختی و زلزله خیزی باید مناطق مستعد برای چنین پدیده های شناخته شده و در فرآیند انتخاب ساختگاه در طرحهای عمرانی مورد توجه قرار گیرند.

استان گیلان آثار باستانی و ابنیه تاریخی بسیار زیادی را در خود جای داده است و از نظر معماری و مهندسی ساختمان، چه در دوره قبل از اسلام، بویژه در عهد ساسانیان و چه بعد از اسلام دارای شاهکارهایی بوده که بخشی از آن امروز هم باقی مانده و جزو گرانبهاترین میراثهای فرهنگی کشور است و حفظ این آثار از گزند حوادث طبیعی بویژه زلزله از اهمیت بسیار برخوردار است.

برخلاف ساختمانهای روستایی یا شهری آجری و خشتی که در زلزله های مخرب تاب مقاومت ندارند، بناهای باستانی ممکن است بتوانند زلزله های نسبتا قوی را هم تا حدودی تحمل کرده، با تحمل خساراتی پایداری کلی خود را حفظ کنند.

اما بعید است که این بناها بتوانند در زلزله های بسیار مخرب هم پایدار بمانند در هر حال مقاومت بناهای باستانی در مقابل زلزله به راحتی قابل تخمین نیست و نمی توان درجه اطمینان مشخصی را در این مورد بدست آورد.

با توجه به اهمیت فرهنگی فوق العاده بناهای باستانی و عدم اطمینان قطعی به رفتار شدن در هنگام زلزله لازم است آنها را تقویت کرد.

لزوم توجه کاهش خسارات احتمالی در هنگام زلزله به ویژه در بناهای تاریخی

زمین لرزه ویرانگر بم موجب بروز تلفات انسانی، ویرانی و خسارات عظیم به میراث فرهنگی شد، شاید این حادثه مانند یک شوک عظیم بیش از پیش کارشناسان و دست اندرکاران را به فکر راهکارهای برای کاهش خسارات احتمالی در هنگام زلزله به ویژه در بناهای تاریخی فرو برد و از آن تاریخ تاکنون در نقاط و سازمانهای مختلف کارهایی صورت گرفته است.

به هر حال زلزله یکی از حوادث طبیعی است که گهگاه در جهان رخ می دهد و آسیبهای جانی و مالی فراوانی را به بشر تحمیل می کند، دیر زمانیست که انسان متمدن و شهرنشین با واژه بیمه آشنا هستند و آنرا وسیله ای برای جبران خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات ناگوار به حساب آورده است، امروزه هرجا صحبت از خطر می شود موضوع جبران خسارتهای ناشی از وقوع خطر نیز در اذهان خطور می کند که این خود طرق مختلف دارد که یکی از آنها خدمتی است که صنعت بیمه انجام می دهد.

یک کارشناس امور بیمه ای در این خصوص گفت: بررسی های انجام شده بیانگر این است که وقوع زلزله با درجات متفاوت در کلیه مناطق استان گیلان قابل پیش بینی است.

علی محجوب افزود: اگرچه در دهه های اخیر در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای زلزله خیز جهان بیمه به عنوان یک وسیله جبران آثار اقتصادی و زیانهای ناشی از زلزله شناخته شده و خطر زلزله به صورت خطر ضمنی یا تبعی در رشته های بیمه آتش سوزی، بیمه تمام خطر مهندسی، بیمه عمر و بیمه حوادث تحت پوشش قرار می گیرد، متاسفانه در گذشته نه در زمینه معرفی و اشاعه آن در جامعه ایران اقدام مؤثری صورت گرفته و نه چنانکه بایسته است موضوع بیمه زلزله مورد بررسی و تحقیق علمی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: زلزله 31 خرداد ماه سال 1369 استانهای گیلان و زنجان هر چند به دلیل تلفات سنگین جانی و ضایعات شدید مالی و اقتصادی حادثه ای ناگوار، فاجعه آمیز و زیان آور بود اما به علت آنکه منشاء حرکت و تلاش برای یافتن راه حلهای مناسب برای کاهش خسارات و جبران آثار مادی زلزله شد، نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین به شمار می رود.

این کارشناس صنعت بیمه همچنین با اعلام اینکه همواره در ایران دغدغه کیفیت در بخش ساختمان وجود داشته و پس از هر زلزله بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، گفت: از مهمترین راهکارهای تضمین کیفیت ساختمان حضور شرکتهای بیمه در این عرصه است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیمه زلزله، علاوه بر جبران خسارتهای ناشی از زمین لرزه، عاملی موثر برای ساخت وساز صحیح و ایمن خواهد بود، یادآور شد: نقش بیمه تامین آسودگی خیال برای افراد مسئول در پروژه و در نهایت تامین آسایش برای ساکنان است.

به هر حال زمین لرزه یکی از وحشتناک ترین پدیده های طبیعت است، هنگامی که زمین لرزه ای روی می دهد برای لحظه ای این تصور بر هم می ریزد، اما طی همان لحظه کوتاه خسارتهای شدیدی وارد می شود که باید با توجه به پیشرفتهای که در حوزه علوم مختلف صورت گرفته راهی برای کاهش حداقلی خسارتها پیدا کرد.