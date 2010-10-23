علت کاهش مدال آوری دانش آموزان در المپیادهای علمی را نمی دانم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی غفاری در حاشیه گردهمایی سالانه مدیران مراکز آموزشی و نمایندگی سمپاد استانها که صبح روز شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره علت کاهش مدال آوری دانش آموزان در المپیادهای علمی سال گذشته افزود: تا کنون علل کاهش مدال آوری ها را بررسی نکرده ایم اما گاهی ممکن است در طول یکسال اعزام تیمهای علمی به المپیادها کم باشد و همین امر بر کسب افتخارات بین المللی علمی بسیار موثر است، اما به هر حال تا کنون این موضوع را بررسی نکرده ایم.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درباره سهمیه دانش آموزان المپیادی در دانشگاههای کشور در صورت حذف کنکور در سال 1393 گفت: هنوز هیچ سهمیه ای در این زمینه در نظر نگرفته ایم و نگرانی ما این است که در این قانون سهمیه ای برای دانش آموزانی که در بخش پرورشی، پژوهشی و ورزشی موفقیتهای بزرگی را کسب می کنند در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: باید معاونتهای مربوطه میزان تاثیر این موفقیتها را در کنکور تبیین و تدوین کنند.

غفاری در پاسخ به سئوالی درباره علت دریافت شهریه از دانش آموزانی که در مدارس استعدادهای درخشان ثبت نام می کنند، گفت: ما اعتقاد زیادی به پرورش استعدادهای درخشان داریم اما با توجه به کمبود سرانه دانش آموزان در این مدارس و کلاسهای خاص و ویژه ای که برای آنها برگزار می شود، هئیت امنای مدارس سمپاد مجوز دارند که نصف میانگین شهریه مدارس غیردولتی را از دانش آموزان خود مطالبه کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: البته براساس دستور وزیر آموزش و پرورش هیچ شهریه ای تا پایان مهر ماه از دانش آموزان مدارس سمپاد دریافت نشده است.

وی با بیان اینکه به دانش آموزان در مناطق محروم تخفیف ویژه ارائه می شود، گفت: از دانش آموزانی هم که توانایی مالی کافی نداشته باشند، شهریه دریافت نمی شود.