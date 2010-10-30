همایش فلسفه بستری برای آشنایی با نیازهای روز جوامع است

دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تجربه شخص خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: به طبع این همایشها نشان می‏دهند چه موضوعاتی ضروری و مورد نیاز روز هستند بعنوان مثال ممکن است اندیشمندی در یک کشوری از همین کشورهای منطقه مشغول بررسی و تحقیق روی موضوعی باشد که این موضوع از لحاظ بین المللی اهمیت چندانی نداشته باشد و او نداند، شرکت در این همایشها نشان می‏دهد چه چیزهایی نیاز روز است و ضرورت دارد که محققان و متفکران باید روی آن موضوعات کار کنند.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نکته دیگر این است که با پاسخهایی که دیگران داده‎اند و راه‏حلهایی که آنها برای حل یک مسئله ارائه می کنند، آشنایی عمیقی نسبت به موضوع ایجاد شده و در واقع از چارچوب ذهنی خود تا حدی خارج می‏شود که این اهمیت فوق العاده‏ایی در گشودن افقهای جدید بر روی اندیشمندان دارد.

سردبیر فصلنامه‏ "ذهن" در مورد اینکه آیا همایش روز جهانی فلسفه می‏تواند در جهت افزایش ارتباطات فکری و علمی با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد نیز اظهار داشت: بطور قطع اینطور است. همایشهایی از نوع همایش فلسفه زمینه‎ای برای ارتباط برقرار کردن با دیگران است و اگر کسانی که شرکت می‏کنند تلاش کافی را بکار گیرند می‏توانند با افکار آنها آشنا شده و ارتباط خوبی برقرار بکنند.