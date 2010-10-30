همایش فلسفه بستری برای آشنایی با نیازهای روز جوامع است

دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تجربه شخص خود از شرکت در همایشهای داخلی و خارجی گفت: به طبع این همایشها نشان میدهند چه موضوعاتی ضروری و مورد نیاز روز هستند بعنوان مثال ممکن است اندیشمندی در یک کشوری از همین کشورهای منطقه مشغول بررسی و تحقیق روی موضوعی باشد که این موضوع از لحاظ بین المللی اهمیت چندانی نداشته باشد و او نداند، شرکت در این همایشها نشان میدهد چه چیزهایی نیاز روز است و ضرورت دارد که محققان و متفکران باید روی آن موضوعات کار کنند.
عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نکته دیگر این است که با پاسخهایی که دیگران دادهاند و راهحلهایی که آنها برای حل یک مسئله ارائه می کنند، آشنایی عمیقی نسبت به موضوع ایجاد شده و در واقع از چارچوب ذهنی خود تا حدی خارج میشود که این اهمیت فوق العادهایی در گشودن افقهای جدید بر روی اندیشمندان دارد.
سردبیر فصلنامه "ذهن" در مورد اینکه آیا همایش روز جهانی فلسفه میتواند در جهت افزایش ارتباطات فکری و علمی با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد نیز اظهار داشت: بطور قطع اینطور است. همایشهایی از نوع همایش فلسفه زمینهای برای ارتباط برقرار کردن با دیگران است و اگر کسانی که شرکت میکنند تلاش کافی را بکار گیرند میتوانند با افکار آنها آشنا شده و ارتباط خوبی برقرار بکنند.
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