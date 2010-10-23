فروش "ملک سلیمان" از 200 میلیون تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فروش فیلم سینمایی"ملک سلیمان" پنجشنبه 32 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. این فیلم جمعه به فروش 41 میلیون و 500 هزار تومانی دست پیدا کرد. بعد از گذشت 17 روز که از اکران این فیلم در 16سینمای تهران می‌گذرد "ملک سلیمان" توانسته در مجموع به فروش 205 میلیون تومانی دست پیدا کند.

امین زندگانی، مهدی فقیه، محمود پاک‌نیت، حسین محجوب، ارژنگ امیرفضلی، الهام حمیدی و ... بازیگران این فیلم سینمایی هستند. مجتبی فرآورده تهیه‌کننده "ملک سلیمان" است.

شهریار بحرانی فیلم‌های سینمایی "دنیای وارونه"، "مریم مقدس"، "هراس"، "حمله به اچ 3" و... را کارگردانی کرده است.