مسابقات کشتی آزاد دانشجویان بسیجی در تبریز پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این مسابقات که در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت تحت عنوان یادواره دانشجویان بسیجی برگزار شد، پس از دو روز رقابتهای فشرده با شرکت 23 تیم در هفت وزن به کار خود پایان داد.
در این رقابت ها و در وزن 55 کیلو، مهدی عبادی از تهران مقام اول، مرتضی دنیا دوست از تهران مقام دوم و سعید پیکری از خراسان رضوی و حسین رحمانی از قزوین مشترکاً مقام سوم را از آن خود کردند.
در وزن 60 کیلو، دانیال فانی از خوزستان به مقام اول، فرشاد سفرزاده از لرستان به مقام دوم و محمد حسین سلطانی حقیقی از همدان و روح ا... نعمتیان از قم مشترکاً به مقام سوم نایل شدند.
در وزن 66 کیلو، سعید صالحی از همدان به مقام اول، سعید کارکن از ادبیل به مقام دوم و حمبد زیرکی از استان آذربایجان شرقی و مجید نظری از تهران بزرگ مشترکا به مقام سوم دست یافتند.
در وزن 74 کیلو، نعمت اقبال از اردبیل مقام اول، هادی کریمی از قزوین مقام دوم و مهدی ایرانلو از خراسان رضوی و آرام رحیمی از کردستان مشترکاً مقام سوم را کسب کردند.
در وزن 84 کیلو، آرش زلفین از خوزستان، پیمان محمدی از کردستان، ابوالفضل بهکار از تهران بزرگ و حسین سعادتمند به ترتیب مقام های اول، دوم وسوم را کسب کردند.
در وزن 96 کیلو، بهرام نجبری از تهران بزرگ به مقام اولف هادی شیروانی از همدان به مقام دوم و علی نامجو از مازندران و امیر فتحی چگینی از لرستان مشترکاً به مقام سوم نائل شدند.
در سنگین وزن، 120 کیلو هم مهدی نوری از اردبیل نفر اول، سیدمحمدرضا موسوی از خوزستان دوم و مرتضی هژیرعراقی از خراسان رضوی و سعید زرینی از تهران بزرگ مشترکاً سوم شدند.
در مجموع نتایج تیمی، تهران بزرگ با 47 امتیاز اول، همدان با 45 امتیاز دوم و اردبیل با 35 امتیاز به مقام سوم دست یافتند.
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