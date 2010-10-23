مسابقات کشتی آزاد دانشجویان بسیجی در تبریز پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این مسابقات که در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت تحت عنوان یادواره دانشجویان بسیجی برگزار شد، پس از دو روز رقابتهای فشرده با شرکت 23 تیم در هفت وزن به کار خود پایان داد .

در این رقابت ها و در وزن 55 کیلو، مهدی عبادی از تهران مقام اول، مرتضی دنیا دوست از تهران مقام دوم و سعید پیکری از خراسان رضوی و حسین رحمانی از قزوین مشترکاً مقام سوم را از آن خود کردند .

در وزن 60 کیلو، دانیال فانی از خوزستان به مقام اول، فرشاد سفرزاده از لرستان به مقام دوم و محمد حسین سلطانی حقیقی از همدان و روح ا ... نعمتیان از قم مشترکاً به مقام سوم نایل شدند .

در وزن 66 کیلو، سعید صالحی از همدان به مقام اول، سعید کارکن از ادبیل به مقام دوم و حمبد زیرکی از استان آذربایجان شرقی و مجید نظری از تهران بزرگ مشترکا به مقام سوم دست یافتند .

در وزن 74 کیلو، نعمت اقبال از اردبیل مقام اول، هادی کریمی از قزوین مقام دوم و مهدی ایرانلو از خراسان رضوی و آرام رحیمی از کردستان مشترکاً مقام سوم را کسب کردند .

در وزن 84 کیلو، آرش زلفین از خوزستان، پیمان محمدی از کردستان، ابوالفضل بهکار از تهران بزرگ و حسین سعادتمند به ترتیب مقام های اول، دوم وسوم را کسب کردند .

در وزن 96 کیلو، بهرام نجبری از تهران بزرگ به مقام اولف هادی شیروانی از همدان به مقام دوم و علی نامجو از مازندران و امیر فتحی چگینی از لرستان مشترکاً به مقام سوم نائل شدند .

در سنگین وزن، 120 کیلو هم مهدی نوری از اردبیل نفر اول، سیدمحمدرضا موسوی از خوزستان دوم و مرتضی هژیرعراقی از خراسان رضوی و سعید زرینی از تهران بزرگ مشترکاً سوم شدند .