احداث خط متروی شهر جدید هشتگرد 35 درصد پیشرفت دارد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: تکمیل و راه اندازی خط متروی شهر جدید هشتگرد موجب افزایش رفاه مردم منطقه می شود و رفت و آمد عمومی را تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این زمینه از 155 میلیارد تومان اعتبار برآورد شده، 35 میلیارد هزینه تملک و 80 میلیارد نیز بابت تجهیزات ثابت و متحرک و مابقی نیز هزینه ابنیه فنی طرح است.

150 خانه قرآن روستایی در روستاهای ساوجبلاغ ایجاد می شود

این مسئول از ایجاد 150 خانه قرآن روستایی تا پایان امسال در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و عنوان کرد: ساوجبلاغ 221 روستا و 108 هزار روستانشین دارد.

حدادی افزود: اداره تبلیغات اسلامی با ارائه کد و ثبت این مراکز، تامین روحانی و مربی این خانه ها را برعهده دارد ضمن اینکه مدارس روستایی هم در روزهای تعطیل و غیرشیفت، در این طرح فرهنگی و قرآنی شرکت داده می شوند.

وی یادآور شد: غنی سازی اوقات فراغت روستانشینان به ویژه نوجوانان و جوانان و آشنایی بیشتر آنها با معارف و فرهنگ دینی و قرآنی اهداف اصلی ایجاد خانه های قرآن است.

کار ساخت 34 مدرسه قرآن دنبال می شود

فرماندار ساوجبلاغ گفت: کار ساخت 34 مدرسه قرآن هم با هدف ارائه آموزشهای قرآنی، معارف دینی و احکام و تربیت مربی قرآنی در رشته های مختلف در این شهرستان در دستور کار است.

این مسئول افزود: فعالیتهای فرهنگی اولویت نخست تقسیم اعتبارات ساوجبلاغ در سال 89 است ضمن اینکه اعتبارات امسال ساوجبلاغ 19 میلیارد تومان اعلام شده است.

اجرای 17 طرح آبرسانی روستایی

مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی ساوجبلاغ نیز گفت: 17 طرح آبرسانی روستایی با اعتبار هشت میلیارد تومان امسال در شهرستان ساوجبلاغ در دست اجراست.

حسین سالاری افزود: این طرحها که از پیشرفت فیزیکی مناسب برخوردار است، بستر خدمات رسانی مطلوبتر را به روستانشینان فراهم می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سرعت مناسب اجرا، امیدواریم این طرحها پیش از موعد تعهد به بهره برداری برسد.

600 فقره انشعاب در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ واگذار شد

این مسئول اضافه کرد: در نیمه نخست امسال بیش از 600 فقره انشعاب در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ به متقاضیان واگذار شده است.

هم اکنون 26 هزار و941 مشترک در 74 روستای بالای 20 خانوار و هفت روستای کمتر از 20 خانوار تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی ساوجبلاغ هستند.