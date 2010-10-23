حمایت بنیاد ملی نخبگان از محققان برجسته علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطان‌خواه روز شنبه در چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی در محل سالن اجلاس سران با بیان این مطلب افزود: علوم انسانی به دلیل اهمیت انسان و کم و کیف زندگی انسان‌ها اهمیت بسزایی دارد و زمانی که از یک جامعه پیشرفته و متعالی صحبت می‌کنیم باید انسان تراز این جامعه را نیز بشناسیم.

وی تقویت جایگاه علوم انسانی در حوزه نظر و عمل را تقویت فرهنگ ناب ایرانی- اسلامی دانست و افزود: تقویت باورها محرک بسیاری از حرکت‌های دیگر در علوم انسانی خواهد بود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: برای تحول در علوم انسانی و نزدیک شدن به مبانی اسلامی نیازمند تحول و رهایی از جمود اندیشه‌های بیگانه هستیم. همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند وجوب اندیشه‌های نو، نقد، مناظره و آزاداندیشی در علوم انسانی لازم است.

وی یکی از زمینه‌های ایجاد خلاقیت و ابداع در حوزه علوم انسانی را طراحی مسابقات علمی میان دانشجویان دانشگاه‌ها و حوزه‌ها برشمرد و افزود: این مسابقات علمی می تواند با نام یکی از مفاخر نامگذاری شود و در این راه استعدادهای حوزه علوم انسانی به تحقیق و تفحص سوق داده شده و استعدادهای برتر شناسایی شود.