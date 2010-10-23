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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

سلطان‌خواه خبر داد:

حمایت بنیاد ملی نخبگان از محققان برجسته علوم انسانی

حمایت بنیاد ملی نخبگان از محققان برجسته علوم انسانی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برگزیدگان جشنواره فارابی ویژه علوم انسانی گفت: اختصاص اعتبار پژوهشی به طرح‌های برگزیده و ارایه تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به برگزیدگان بخش جوان این جشنواره از جمله این تسهیلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطان‌خواه روز شنبه در چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی در محل سالن اجلاس سران با بیان این مطلب افزود: علوم انسانی به دلیل اهمیت انسان و کم و کیف زندگی انسان‌ها اهمیت بسزایی دارد و زمانی که از یک جامعه پیشرفته و متعالی صحبت می‌کنیم باید انسان تراز این جامعه را نیز بشناسیم.

وی تقویت جایگاه علوم انسانی در حوزه نظر و عمل را تقویت فرهنگ ناب ایرانی- اسلامی دانست و افزود: تقویت باورها محرک بسیاری از حرکت‌های دیگر در علوم انسانی خواهد بود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: برای تحول در علوم انسانی و نزدیک شدن به مبانی اسلامی نیازمند تحول و رهایی از جمود اندیشه‌های بیگانه هستیم. همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند وجوب اندیشه‌های نو، نقد، مناظره و آزاداندیشی در علوم انسانی لازم است.

وی یکی از زمینه‌های ایجاد خلاقیت و ابداع در حوزه علوم انسانی را طراحی مسابقات علمی میان دانشجویان دانشگاه‌ها و حوزه‌ها برشمرد و افزود: این مسابقات علمی می تواند با نام یکی از مفاخر نامگذاری شود و در این راه استعدادهای حوزه علوم انسانی به تحقیق و تفحص سوق داده شده و استعدادهای برتر شناسایی شود.

کد مطلب 1176358

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