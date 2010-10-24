حجت‌الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این حضور باشکوه به همگان ثابت کرد که ولایت ‌مداری و ولایت‌ باوری در دل و جان مردم قم ریشه دوانده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی حضور مردم قم در استقبال از ولی امر مسلمین جهان را وصف‌ ناشدنی دانست و گفت: حضور طیف‌های مختلف و اقشار گوناگون از پیر و جوان و کودک در این مراسم چشم‌نواز بود و در واقع مردم با این حضور به وظیفه خود عمل کردند.