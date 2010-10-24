حجتالاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این حضور باشکوه به همگان ثابت کرد که ولایت مداری و ولایت باوری در دل و جان مردم قم ریشه دوانده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی حضور مردم قم در استقبال از ولی امر مسلمین جهان را وصف ناشدنی دانست و گفت: حضور طیفهای مختلف و اقشار گوناگون از پیر و جوان و کودک در این مراسم چشمنواز بود و در واقع مردم با این حضور به وظیفه خود عمل کردند.
بنایی در گفتگو با مهر:
استقبال بینظیر مردم قم از رهبر انقلاب حماسه ای ماندگار در تاریخ است
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اقشار مختلف مردم قم با حضور گسترده در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری حماسه دیگری خلق کردند که در تاریخ ماندگار میشود.
حجتالاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این حضور باشکوه به همگان ثابت کرد که ولایت مداری و ولایت باوری در دل و جان مردم قم ریشه دوانده است.
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