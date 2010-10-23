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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

جزئیاتی از آیین نامه دکتری /

شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکتری نهایی شد / ابلاغ آیین‌نامه تا آخر هفته

شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکتری نهایی شد / ابلاغ آیین‌نامه تا آخر هفته

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن آیین نامه آزمون دکتری نیمه متمرکز خبر داد و گفت: آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری به شیوه نیمه متمرکز تا پایان هفته به دانشگاهها ابلاغ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو ظهر امروز شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره فارابی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز دکتری در سال جاری گفت: آیین نامه این آزمون نهایی شده و هم اکنون در حال مطالعه آن هستم.

وی اظهار داشت: پس از مطالعه و تأیید این آیین نامه تا پایان هفته به دانشگاهها برای اجرا ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، آزمون دکتری نیمه متمرکز دکتری از امسال با تغییراتی در نحوه پذیرش دانشجو و اجرا توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

جزئیات تغییرات این آزمون طی آیین نامه ای در معاونت آموزشی وزارت علوم تدوین و نهایی شده که پس از تأیید وزیر علوم به دانشگاههای مجری ابلاغ می شود.

بر اساس آیین نامه جدید، پذیرش دانشجوی دکتری از امسال دارای دو مرحله برگزاری آزمون و مصاحبه دانشگاههای مجری است که آزمون شامل آزمون زبان، آزمون استعداد و دروس مشترک تحصیلی است. پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت این آزمون از سوی سازمان سنجش برای پذیرش نهایی به دانشگاهها معرفی می شوند و دانشگاهها از میان این تعداد دانشجویان دکتری را پذیرش می کنند.

کد مطلب 1176376

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