به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو ظهر امروز شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره فارابی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز دکتری در سال جاری گفت: آیین نامه این آزمون نهایی شده و هم اکنون در حال مطالعه آن هستم.

وی اظهار داشت: پس از مطالعه و تأیید این آیین نامه تا پایان هفته به دانشگاهها برای اجرا ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، آزمون دکتری نیمه متمرکز دکتری از امسال با تغییراتی در نحوه پذیرش دانشجو و اجرا توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

جزئیات تغییرات این آزمون طی آیین نامه ای در معاونت آموزشی وزارت علوم تدوین و نهایی شده که پس از تأیید وزیر علوم به دانشگاههای مجری ابلاغ می شود.

بر اساس آیین نامه جدید، پذیرش دانشجوی دکتری از امسال دارای دو مرحله برگزاری آزمون و مصاحبه دانشگاههای مجری است که آزمون شامل آزمون زبان، آزمون استعداد و دروس مشترک تحصیلی است. پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت این آزمون از سوی سازمان سنجش برای پذیرش نهایی به دانشگاهها معرفی می شوند و دانشگاهها از میان این تعداد دانشجویان دکتری را پذیرش می کنند.