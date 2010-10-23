افزایش درآمد روستائیان از شهرنشینان عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر امروز در مراسم برگزاری روز ملی آمار و برنامه ریزی با حضور رئیس جمهوری با اشاره به حرکتهای دولت در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور بر اساس آمارها، گفت: آمارهای درآمد-هزینه سال گذشته از افزایش درآمدهای روستائیان (مناطق محروم) به میزان 1.37 برابر نسبت به درآمدهای شهرنشینان حکایت دارد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه بر اساس همین آمارها خدمات رسانی دولت به مناطق روستایی با رشد 100 درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: تمام این آمارها نشان دهنده تلاش دولت برای رفع محرومیتها از مناطق روستایی و محروم است.

وی از راه اندازی مجهزترین مرکز داده پردازی در مرکز آمار ایران خبرداد و بیان کرد: مرکز دیتا سنتر قرار است به عنوان شبکه ملی آمار ایران مورد بهره برداری قرار گیرد که بر این اساس، تمام اطلاعات مربوط به تولد، ازدواج، طلاق و فوت در آن ثبت خواهد شد.

آذر با بیان اینکه در حال حاضر اطلاعات 67 میلیون و 800 هزار نفر در مرکز آمار ایران به ثبت رسیده است، عنوان کرد: سرشماری سال 90 در 1100 شهر و 60 هزار آبادی در سراسر کشور توسط 100 هزا رنفر آمارگیر انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران این مرکز را یک نهاد حاکمیتی که تمام آمارها را بدون مداخله و عینا پردازش می کند، دانست و در مورد افزایش حقوق کارکنان این مرکز مطالبی را عنوان کرد.

مراسم روز آمار و چهل و پنجمین سالگرد تاسیس مرکز آمار امروز با حضور رئیس جمهوری و برخی از مقامات در تهران برگزارشد.