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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

33 هزار کودک آذربایجان شرقی از طرح آتیه فرزندان بهره مند شدند

33 هزار کودک آذربایجان شرقی از طرح آتیه فرزندان بهره مند شدند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی از بهره مندی 33 هزار و 913 کودک در این استان از طرح تامین آتیه فرزندان ایرانیان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

رضا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح همزمان با سایر استان های کشور از اول سال جاری در آذربایجان شرقی هم آغاز شده است.

وی افزود: بعد از تکمیل پرونده ولادت کودکان در ادارات ثبت احوال در شهرستان های استان کودکان به شعبه های بانک ملی معرفی و نسبت به افتتاح حساب برای آنها اقدام شده است.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت: همچنین تمامی کودکانی که اول فروردین امسال به دنیا آمده اند تحت حمایت طرح آتیه فرزندان قرار می گیرند.

عبداللهی، مهمترین هدف از اجرای طرح آتیه فرزندان را حمایت برای تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل فرزندان ایرانی عنوان کرد.

کد مطلب 1176389

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