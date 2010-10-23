33 هزار کودک آذربایجان شرقی از طرح آتیه فرزندان بهره مند شدند

رضا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح همزمان با سایر استان های کشور از اول سال جاری در آذربایجان شرقی هم آغاز شده است.

وی افزود: بعد از تکمیل پرونده ولادت کودکان در ادارات ثبت احوال در شهرستان های استان کودکان به شعبه های بانک ملی معرفی و نسبت به افتتاح حساب برای آنها اقدام شده است.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت: همچنین تمامی کودکانی که اول فروردین امسال به دنیا آمده اند تحت حمایت طرح آتیه فرزندان قرار می گیرند.

عبداللهی، مهمترین هدف از اجرای طرح آتیه فرزندان را حمایت برای تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل فرزندان ایرانی عنوان کرد.