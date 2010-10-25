هیچ محصول صنعتی غیر استاندارد اجازه توزیع ندارد

بهادر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه باید رقابت برای رسیدن به کیفیت مطلوب ایجاد شود افزود: باید به مدینه فاضله برسیم به این معنی که هر چیز در جای خود باشد .

معاون نظارت بر استاندارد و سیستمهای کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان اینکه باید در بحث کالا و خدمات در کشور به حد اعلا برسیم بیان کرد: امسال سال ویژهای است چرا که رهبر معظم انقلاب مستقیم و با صراحت ارتقای کیفیت در محصولات تولیدی کشور مطرح کرده اند و ما موظف هستیم به هر طریق ممکن به این سمت برویم .

وی با اشاره به اینکه مقدمات کار در این زمینه انجام شده، افزود: در قالب این مصوبه وارد بحث بازار کلان می شویم .

کاظمی در مورد واردات صنایع و محصولات کشور گفت: نظری در ارتباط با حذف واردات به کشور نداریم بلکه واردات باید مدیریت شود و اجازه ورود کالاهای نامرغوب را به کشور نمی دهیم .

وی افزود: این قانون مصوب بر این مبناست که هر ثبت سفارشی که از این پس بر اساس هماهنگیهای انجام شده با وزارت بازرگانی، اداره گمرک و سازمان استاندارد برای کالاهای وارداتی انجام می شود باید قبل از آن تاییدیه استاندارد را گرفته باشد .

معاون نظارت بر استاندارد و سیستمهای کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ادامه داد: در صورتی که کالا کیفیتی در شأن مردم داشته باشد اجازه ثبت سفارش و وارد شدن کالا به کشور به آن داده میشود .

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته واردات کالاهای نامرغوب به کشور ضربه بزرگی به واردکنندگان داخلی زده، اظهار داشت: این امر سبب شد تا تولید کنندگان برای رقابت با خارجیها کالاهای خود را با کیفیت کمتر وارد بازار کنند .

کاظمی بیان داشت: این امر باید با جدیت دنبال شود تا تولیدکنندگان امید به تولید داشته باشد و کیفیت محصولات داخلی نیز بالا برود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر می توان گفت در تامین نیازهای کشور خودکفا هستیم، تاکید کرد: سعی بر این است تا کالاهای خود را با کیفیت بهتری روانه بازار داخل کشور کنیم و زمینه را برای صادرات کالا فراهم آوریم .

معاون نظارت بر استاندارد و سیستمهای کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: مقرر شده از تیر ماه سال آینده هیچ کالای صنعتی غیراستاندارد اجازه توزیع در کشور را نداشته باشد و طرح استاندارد اجباری مشمول همه کالاها می شود.

وی ادامه داد: این قانون تصویب شده و به همه مراکز نیز ابلاغ شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه اداره استاندارد کشور در بین 20 دستگاه اجرایی دیگر که ارائه دهنده سرویس به مردم هستند در جایگاه سوم قرار دارند، گفت: این مسئله نشان از ارتباط خوب مسئولان سازمان استاندارد دارد .