استان زنجان رتبه پنجم تحقق سهم اشتغال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان زنجان افزود: تحقق 57 درصدی میزان اشتغال استان در شش ماهه اول امسال، کار بزرگی بود که در استان به صورت مناسب و البته در کمترین زمان ممکن انجام شد و اطمینان داریم که استان توانایی لازم برای رسیدن به رقم ایجاد 40 هزار فرصت شغلی را دارد، اما می خواهیم در این زمینه با اطمینان حرکت کنیم.

وی اشتغال زنان و همچنین اشتغال در روستاها را از جمله مهم ترین اولویت ها در زمینه ایجاد اشتغال عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه حدود 48 درصد جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و همچنین بر اساس آمارهای اعلام شده، 50 درصد جمعیت استان را زنان تشکیل می دهند، ضروری است تا نگاه ویژه ای به اشتغال روستاها و بانوان داشته باشیم و در ایجاد اشتغال در این دو زمینه به صورت جدی تر از گذشته حرکت کنیم.

رئوفی نژاد با اشاره به تشکیل جلسات اشتغال بانوان در استانداری زنجان افزود: در ایجاد اشتغال برای بانوان باید این نکته مورد توجه باشد که بانوان توانایی انجام مشاغل خاصی دارند و باید با توجه به توانمندی این قشر، اشتغال برای آنها ایجاد شود.

استاندار زنجان گفت: از جمله مباحث دیگری که دولت نیز بر آن تاکید فراوانی دارد، ایجاد اشتغال در روستاها است به گونه ای که این امر در مهاجرت معکوس نیز نقش مهمی دارد و با توجه به ظرفیتی که در استان در این زمینه وجود دارد و از یک سال پیش نیز کمیته مهاجرت معکوس در استان راه اندازی شده، در صورت اتخاذ تصمیمات جدی در این زمینه از سوی دولت، استان به دلیل همین اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، از اولین استان هایی خواهد بود که در این زمینه نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

رئوفی نژاد آثار ایجاد شغل در روستاها را مهم خواند و افزود: هر کاری که در روستاها اعم از اجرای طرح هادی، ایجاد تاسیسات مختلف آب، برق و گاز و موارد دیگر انجام می شود، در صورت اینکه منجر به ایجاد شغل نشود و روستائیان را وادار نکند که در روستاها بمانند و به شهر مهاجرت نکنند، فاقد ارزش است.

وی خواستار لزوم توجه مدیران به اجرای طرح های بزرگ در استان شد و گفت: اجرای یک طرح بزرگ در استان، برابر با انجام همین کار در 100 طرح کوچک است و میزان اشتغال پایداری که انجام طرح های بزرگ در پی دارد، با طرح های کوچک قابل مقایسه نیست.