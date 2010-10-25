حجت‌الاسلام قاسم امیرمجاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به استقبال اقشار مختلف مردم از طیف‌های مختلف در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری اظهار داشت: مردم قم با حضور باشکوه خود در این مراسم، در واقع ولایت‌ پذیری خود را نشان دادند.



وی قم را کانون نشر اندیشه‌های شیعی و مرکز آزادی عنوان کرد و اظهار داشت: دشمن شناسی و تدین از مهمترین ویژگی‌های مردم قم است و به سبب این ویژگی‌هاست که قم کانون و خاستگاه انقلاب اسلامی است.



امام جمعه قنوات تاکید کرد: ریشه اصلی تدین مردم قم پایبندی به رهنمودهای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مرجعیت شیعی است.



وی درادامه این گفتگو خاطرنشان کرد: مردم قم در پایبندی به احکام دینی و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع تقلید زبانزد هستند.



امیرمجاهدی با اشاره به تحرکات ضدفرهنگی دشمنان اسلام علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: برای دشمنان ما ثابت شده است که مردم پشتیبان نظام اسلامی هستند و برای همین سعی می‌کنند فرهنگ ابتذال را در بین مردم به ویژه نسل جوان ترویج دهند تا پایداری و مقاومت آنها را سست کنند.



امام جمعه قنوات خاطرنشان کرد: درایت مقام معظم رهبری و هدایت‌های مرجعیت شیعی همواره در از بین بردن بردن توطئه‌های دشمنان نقش اساسی داشته و دارد.