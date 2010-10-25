  1. استانها
  2. قم
۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

امیرمجاهدی:

مردم قم در ولایت‌باوری و ولایت‌پذیری الگو هستند

مردم قم در ولایت‌باوری و ولایت‌پذیری الگو هستند

قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قنوات گفت: استقبال بی‌نظیر مردم قم از مقام معظم رهبری نشان داد که قمی‌ها در ولایت‌باوری و ولایت‌پذیری الگو هستند.

حجت‌الاسلام قاسم امیرمجاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به استقبال اقشار مختلف مردم از طیف‌های مختلف در مراسم استقبال از مقام معظم رهبری اظهار داشت: مردم قم با حضور باشکوه خود در این مراسم، در واقع ولایت‌ پذیری خود را نشان دادند.

وی قم را کانون نشر اندیشه‌های شیعی و مرکز آزادی عنوان کرد و اظهار داشت: دشمن شناسی و تدین از مهمترین ویژگی‌های مردم قم است و به سبب این ویژگی‌هاست که قم کانون و خاستگاه انقلاب اسلامی است.

امام جمعه قنوات تاکید کرد: ریشه اصلی تدین مردم قم پایبندی به رهنمودهای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مرجعیت شیعی است.

وی  درادامه این گفتگو خاطرنشان کرد: مردم قم در پایبندی به احکام دینی و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع تقلید زبانزد هستند.

امیرمجاهدی با اشاره به تحرکات ضدفرهنگی دشمنان اسلام علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: برای دشمنان ما ثابت شده است که مردم پشتیبان نظام اسلامی هستند و برای همین سعی می‌کنند فرهنگ ابتذال را در بین مردم به ویژه نسل جوان ترویج دهند تا پایداری و مقاومت آنها را سست کنند.

امام جمعه قنوات خاطرنشان کرد: درایت مقام معظم رهبری و هدایت‌های مرجعیت شیعی همواره در از بین بردن بردن توطئه‌های دشمنان نقش اساسی داشته و دارد.

کد مطلب 1176403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها