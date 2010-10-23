طرح مبارزه با موش در پادگانهای پایتخت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسن پوراضافه کرد: به دلیل آغاز همکاری دوجانبه مسئولان نظامی و انتظامی نخستین طرح مبارزه با جانوران مضر شهری در پادگانها وشهرکهای نظامی وانتظامی به صورت پایلوت در منطقه 22 برگزار شد.

وی اظهار داشت: این طرح برای اولین بار درسطح تهران اجرا می شود و بر اساس آن دوره آموزشی با حضور متخصص فیزیولوژی جانوری و متخصص دفع آفات صنعتی و شهری از دانشگاه تسینگ هوا چین برگزار شد.

وی افزود: این دوره طی دو جلسه در پادگان شهید خرازی واقع در ناحیه 3 منطقه 22 برگزار شد.

حسن پور تاکید کرد: در این دوره تمامی اصول کنترل و مبارزه، نحوه دفع اصولی زباله و همچنین نقش بهسازی و بازسازی محیط و تاثیر آن در روند اجرای کنترل و کاهش جمعیت موش برای پرسنل آن مرکز ارائه شد.

معاون هماهنگی وامور مناطق شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر تهران با اشاره به اینکه اماکن نظامی و انتظامی می تواند محل رشد جانواران موذی باشند، اظهار داشت: اماکن نظامی به دلیل داشتن شرایط خاص و داشتن فضاهای سبز و روباز و همچنین انبارها و اماکن سر پوشیده می تواند محل مناسبی برای رشد و تکثیر جانوران مضر شهری هم چون موش و سگ باشد.

وی تصریح کرد: این اماکن می تواند به عنوان عامل تهدید برای معابر عمومی در سطح شهر نیز باشد که به منظور تاثیر بهینه دراین امر مقررشد تا مباحث آموزشی مربوطه با هماهنگی مناطق 22 گانه و بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده از سوی شرکت تا پایان سال جاری در کلیه پادگان های نظامی و ... دردوره های آموزشی با موضو ع کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری ارائه شود.