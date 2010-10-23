فرودگاه زنجان به ‌طور رسمی مرز هوایی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسن شجاعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دستاورد پس از پیگیری 10 ساله حاصل شد که امیدواریم زمینه را برای توسعه فرودگاه‌ و پروازهای بیشتر آن مهیا کند.

وی با اشاره به خواست مدیران استانی به ویژه استاندار زنجان در این زمینه، تاکید کرد: در پی اعلام فرودگاه زنجان به عنوان مرز هوایی، انجام پروازهای خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

شجاعی از برنامه‌ریزی برای انجام پروازهای زنجان-قزاقستان و زنجان- سوریه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: آخرین جلسه هماهنگی پروازهای خارجی نیمه اول آبان ماه برگزار خواهد شد.

به گفته وی همچنین پروازهای شرکت ماهان از زنجان به مشهد از دو پرواز در هفته به سه پرواز افزایش می یابد.

مدیر فرودگاه زنجان افزود: استانداری زنجان اقدام به خرید یک فروند هواپیمای مسافربری کرده که این امر می‌تواند پروازهای فرودگاه را از هفتگی به روزانه تبدیل کند.