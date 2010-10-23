نامگذاری آزاد راه خرم آباد - پل زال به نام شهید محمد بروجردی

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد در رابطه با بهره برداری از پروژه آزادراه خرم آباد - پل زال، اظهار داشت: این پروژه یکی از مهمترین پروژه های آزادراهی کشور است که به همت بخش خصوصی اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه نامگذاری این آزادراه به نام شهید محمد بروجردی حق لرستان است، ادامه داد: پیشنهاد داده ایم که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره تنها سردار ملی لرستان این پروژه به نام این شهید نامگذاری شود.

شهید بروجردی، دلاوری از خطه دلیرمردان لرستان

شهید محمد بروجردی، سردار ملی لرستان به سال 1333 ه.ش در روستای "دره گرگ" از توابع شهرستان بروجرد، متولد شد.

او که قلبی مالامال از عشق به حضرت امام (ره) داشت و کینه و نفرت از نظام شاهنشاهی در وجودش موج می‌زد، با یاران حضرت امام (ره) از جمله، شهید حاج مهدی عراقی مرتبط شد و همواره سعی می‌کرد تا در تمامی مراحل مبارزه نقش خود را به عنوان یک مقلد و تابع ولی فقیه به اثبات برساند.

وی همچنین در سوریه و لبنان با شهیدانی چون شهید چمران و شهید محمد منتظری آشنا شد و در کنار فراگیری مسائل نظامی، از خلق و خوی پسندیده و اخلاق وارسته و انقلابی این شهیدان نیز بهره‌های وافری برد و همین اخلاص و عشق به اسلام بود که او را در چنین محیط ‌هایی بدون تاثیرپذیری از جریانات چپی و التقاطی حفظ کرد.

وی در تاریخ اول خرداد 1362 در حالی که با عده‌ای دیگر از همرزمانش در مسیر جاده مهاباد، نقده حرکت می‌کردند بر اثر انفجار مین به آرزوی دیرینه‌اش که سالها در نمازها و نیایشهای نیمه شبش از درگاه خداوند می‌طلبید رسید و به فوز عظیم شهادت نائل شد.

به هر حال به نظر می رسد نامگذاری آزاد راه خرم آباد - پل زال به نام این شهید بزرگوار گام کوچکی در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد بروجردی است.

آزاد راه خرم آباد - پل زال قسمتی از بزرگراه آسیایی "AH8" محسوب می شود که قرار است به زودی با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری برسد.