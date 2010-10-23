دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان مقیم خارج راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده شنبه در مراسم افتتاح مرکز رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با بیان اینکه ایرانیان خارج از کشور برای نظام مقدس جمهوری اسلامی فرصت محسوب می شوند ادامه داد: متاسفانه در سالهای گذشته به این موضوع نگاه ویژه‌ای وجود نداشت و بحث استفاده از ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور مغفول مانده بود.

وی با بیان اینکه مرکز شبانه‌روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان پناهگاهی برای هموطنان ایرانی مقیم خارج است، افزود: اکنون بیش از پنج هزار پرونده ثبتی در این مرکز در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای، حقوقی و کنسولی ثبت شده است.

دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: با تلاش کارشناسان مرکز شبانه‌روزی رسیدگی به امور ایرانیان مقیم خارج، تا کنون بیش از 77 درصد از این پرونده‌ها پاسخ داده شده و این مرکز، تا حد زیادی در حل بوروکراسی‌های اداری در رسیدگی به امور ایرانیان موفق بوده است.

وی با اشاره به فعالیتهای شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج در چند ماه گذشته گفت: ‌اکنون روزانه یک هزار نامه الکترونیکی از سوی ایرانیان مقیم خارج برای مرکز شبانه‌روزی ارسال می‌شود که این مسئله یک فرصت است.

ملک زاده تصریح کرد: ‌اکنون اطلاعات حدود 80 هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج، در بانک اطلاعاتی شورا به ثبت رسیده و بیش از دو هزار نفر از متخصصان ایرانی مقیم خارج نیز از سوی شبکه متخصصان شناسایی شده اند.

مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور و دفتر اطلاع رسانی فرودگاههای بین المللی کشور صبح شنبه به طور همزمان در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و 12 فرودگاه بین المللی کشور راه اندازی شد.

در این مراسم اسفندیار رحیم‌مشایی جانشین رئیس‌جمهور در شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان هواپیمایی کشور و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور حضور داشتند.