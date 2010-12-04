آموزش درمانگران سریعترین راه درمان معتادان به شیشه است

عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاخیر کشور در درمان شیشه افزود: میزان تاخیر کشور در درمان شیشه را باید بر اساس زیرساختهای درمانی سنجید که متاسفانه تعداد مراکز درمانی و پزشکان متخصص در این حوزه بسیار کم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد دو هزار کلینیک درمان اعتیاد و 110 مرکز اقامتی رسمی در کشور فعال هستند که اگر در یک اقدام هماهنگ برای پزشکان این مراکز آموزشهای لازم را در حوزه درمان شیشه بگذاریم می توانیم ظرف مدت 6 ماه 200 تا 300 متخصص در این حوزه داشته باشیم.

مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره اظهار کرد: آموزش این افراد بسیار سریعتر و کم هزینه تر از راه اندازی مراکز ترک اعتیاد در کشور است.

وی گفت: با آموزش تخصصی 400 نفر از پزشکان مراکز درمانی ترک اعتیاد می توان انتظار داشت تا سال 90 حدود 400 مرکز ترک اعتیاد تخصصی در کشور راه اندازی کنیم.

دیلمی زاده عنوان کرد: در حال حاضر هزینه دوره های آموزش درمانی ماتریکس 400 تا 500 هزار تومان است که افراد برای سپری کردن این آموزشها باید مدت زیادی را در انتظار بمانند برهمین اساس آغاز سریع چنین آموزشهایی می تواند برای کشور بسیار مفید باشد.

وی افزود: راه اندازی مراکز جدید در کشور در شرایط فعلی بسیار هزینه بر است زیرا حداقل هزینه راه اندازی یک مرکز درمانی با 30 تخت بیش از 50 میلیون تومان است.

مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره تصریح کرد: اگر بخوایم تعداد زیادی از این مراکز را راه اندازی کنیم بار مالی زیادی متحمل کشور می شود برهمین اساس می توان مراکز درمان سرپایی و اقامتی را از طریق منابع آموزش دیده و متخصص تجهیز کرد.

وی گفت: در شرایط کنونی و با توجه به اهمیت موضوع درمان شیشه در کشور اجرای برنامه های آموزشی برای درمانگران بهترین، سریعترین و کم هزینه ترین راهکار است.