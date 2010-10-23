بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی برگزار می شود

معاون فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اولویت اصلی انتخاب آثار جشنواره تئاتر استان مرکزی توجه به میراث گرانقدر دینی و ملی، مخاطب گرایی، توجه به مضامین و ارزش اجتماعی، اخلاقی و هنجارشناسی، توجه ویژه به گزینش آثار فاخر و برجسته از نظر محتوایی، کیفی و هنری و انعکاس ارزشهای متعالی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به روز بودن موضوع نمایش است.

سید مجتبی صفرآبادی با بیان اینکه مرحله اول بازخوانی و بازبینی نمای‌ها به‌ عهده شورای نظارت بر نمایش هر شهرستان بوده است، افزود: تعداد آثار راه‌ یافته به مرحله بازبینی جشنواره امسال 34 اثر است.

وی با اشاره به اینکه 13 اثر از گروه های نمایش اراک، شش اثر از ساوه، چهار اثر از خمین، چهار اثر از تفرش، سه اثر از شهرستان دلیجان، دو اثر از هنرمندان شازند و شهرستانهای آشتیان و محلات هر کدام یک اثر به مرحله بازبینی راه یافته است، بیان کرد: از شهرستانهای زرندیه و کمیجان اثری به مرحله بازبینی استانی راه نیافته است.

معاون فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه آثار انتخابی شهرستانها در مهلت مقرر در فراخوان به دبیرخانه جشنواره تئاتر استان ارسال شد، اضافه کرد: از 25 مهر بازبینی نهایی آثار توسط بازبینهای مدعو به جشنواره آغاز شده و پس از بازبینی، حداکثر 9 اثر به بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی راه پیدا می کنند.

وی در ادامه هیئت بازبین بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی را متشکل از پنج کارشناس خبره تئاتر عنوان و اظهار کرد: گروه های برتر این جشنواره به جشنواره منطقه ای تئاتر که آذر سال جاری برگزار می شود، راه خواهند یافت.

صفرآبادی با اشاره به اینکه استان مرکزی از دیرباز خواستگاه هنرمندان در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری به ویژه نمایش بوده است، گفت: این جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای خلاق هنرمندان و همچنین تلاش برای توسعه و ماندگاری هنر تئاتر با بهره گیری از سیاستها، رهنمودها و دستورالعملهای مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.