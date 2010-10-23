سه میلیارد دلار اعتبار برای پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، افشین روغنی بعد از ظهر شنبه که برای شرکت در بیست و سومین ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی وشهرکهای صنعتی کشور به استان فارس سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگاران در شیراز گفت: به غیر از اعتبارات عنوان شده مبلغ11 هزار میلیارد تومان باقی مانده اعتبارات بنگاههای زودبازده به صورت تسهیلات از طریق بانکهای عامل به واحدهای تولیدی پرداخت می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک صنعت و معدن برای ارایه تسهیلات به طرح های آمایشی با مشکلی مواجه نخواهد شد، افزود: طرح های آمایشی وزارت در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند که در این راه طرح های مورد نظر به صورت خودکار به بانک معرفی می شوند.

در ادامه رئیس سازمان صنایع و معادن استان از افزایش سرمایه گذاری در صنعت فارس خبر داد و گفت: طی چهار سال گذشته سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان با رشد 210 درصدی مواجه شده است.

علی شهپری ادامه داد: 11 هزار و 600 میلیارد تومان سقف سرمایه گذاری برای پنج سال آینده استان فارس در نظر گرفته شده است.

وی گفت: استان فارس تا سال آینده قطب سوم فولاد کشور خواهد شد.

در بیست و سومین سفر ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی به استان فارس، پنج کارگروه شامل امور سرمایه گذاری و تولید، امور معادن و صنایع معدنی، امور مالیات، گمرک و تامین اجتماعی، بانکی و تسهیلات، امور انرژی، شهرکهای صنعتی و محیط زیست تشکیل شده است.