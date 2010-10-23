به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تقوی با تاکید بر اینکه با گران فروشی‌ها به شدت برخورد خواهد شد، تاکید کرد: ممکن است با اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها مشکلاتی به لحاظ عرضه و یا قیمت در مجموعه کالاهای اساسی در سبد خانوار ایجاد شود که مسئولین بازرگانی و سازمان حمایت مصرف‌نندگان و تولید‌نندگان سعی خواهند کرد که با اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند‌سازی یارانه‌ها‌‌، قیمت کالا در سطح بازار در حد منطقی و متعادلی قرار داشته باشد و مشکلی از نظر تامین کالا برای مصرف‌کنندگان به وجود نیاید‌.

وی درخصوص افزایش قیمت برخی از اقلام گفت: در حال حاضر هر‌گونه تغییر افزایش قیمتی متوقف شده است و واحدهای تولیدی نیز برای بالا بردن نرخ محصولات خود باید اسناد و مدارک دال بر افزایش قیمت تمام شده تولید را ارایه کنند تا در صورت منطقی بودن در یک پروسه سه ماهه مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد‌.

این مقام مسوول با تاکید بر این موضوع که تمام تلاش‌ها برای ایجاد بازاری آرام و خالی از تلاطم است، عنوان کرد: در شرایطی که اتفاق خاصی از نظر اجرای قانون رخ نداده طبیعی است که افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی است.

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت برخی از لوازم خانگی با تایید این سازمان صورت گرفته یا خیر؟ اعلام کرد: توافق‌نامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت‌ها بین تولید‌کنندگان لوازم خانگی و سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان منعقد نشده است‌.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد‌: واحدهای تولیدی تنها در صورتی که تفاهم‌نامه‌ای با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان داشته باشند می‌توانند اقدام به تغییر قیمت‌ محصولات خود کنند در غیراین صورت هیچ افزایش قیمتی قانونی نیست.