تجارت ترکیه با ایران با حمایت دولت رونق بیشتری می گیرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ترکیه هیئت تجاری و بازرگانی کشورمان در ادامه سفر به ترکیه با حضور در اتاق بازرگانی آنکارا در خصوص سرمایه گذاری مشترک با همتایان ترک خود مذاکره کردند.

مصفی آلتین آی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی آنکارا در نشست با هیئت تجاری ایران اظهار داشت: این اتاق با داشتن 140 هزار عضو و 64 کارگروه تخصصی، زمینه اجرای طرحهای اقتصادی را فراهم می کند و در این زمینه با توجه به روابط تاریخی و دوستانه دو کشور بسیارعلاقمندیم تا در تجارت با ایران مناسبات بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: توسعه روابط با کشورهای مسلمان ایران، عراق، سوریه و اردن در اولویت برنامه های اتاق بازرگانی آنکارا قرار دارد و مایلیم با نزدیک ترین همسایه خود، ایران بهترین روابط را داشته باشیم.

آلتین آی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از دو میلیون و500 هزار گردشگر ایرانی از ترکیه دیدن کردند که امیدواریم در سال های آینده این تعداد به هفت میلیون نفر افزایش یابد.

وی افزود: حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه در حال حاضر 10 میلیارد دلار است که در صورت ایجاد زیرساخت و

افزایش سفرهای تجاری بین دو کشور و توافق لازم می توانیم این حجم را تا 30 میلیارد دلار افزایش دهیم.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی آنکارا ترانسفر مالی را از مشکلات موجود دانست و اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان دولتی این مشکلات برطرف شود.

آلتین آی برای اجرای طرح های مشترک با تجار و سرمایه گذاران ایرانی اعلام آمادگی کرد.

حسن جمشیدی ها رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین هم در این نشست گفت: استان قزوین با داشتن سه هزار و 100 واحد صنعتی و تولید بیش از یک هزار نوع محصول می تواند حجم صادرات خود را به این کشور تا سه برابر فعلی افزایش دهد.

حبیب الله سرچمی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین هم با ابراز تمایل تجار ایرانی برای تاسیس شرکت های مشترک اظهار داشت: با راه اندازی لینک ترکیه در سایت اتاق بازرگانی قزوین تلاش می کنیم ضمن تبادل اطلاعات مو.رد نیاز تجار دو کشور زمینه توسعه روابط بازرگانی ایران و ترکیه را فراهم کنیم.

وی آمادگی قزوین برای امضای تفاهم نامه با اتاق بازرکانی آنکارا را اعلام کرد.



فراز چمنی رایزن بازرگانی کشورمان در آنکارا هم در این نشست توسعه روابط تجاری دو کشور را پر سود و اقتصادی دانست و گفت: خوشبختانه با رفت و آمدهای تجاری دو کشور بستر لازم برای گسترش همکاریها فراهم شده که باید از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.

هیئت تجاری ایران در ادامه از مرکز نمایشگاهی و تجاری اتاق بازرگانی آنکارا، سالن آمفی تئاتر سه هزار و 200 نفری و سالن تشریفات در حال ساخت این مرکز دیدن کردند.

هیئت تجاری کشورمان عصر جمعه با سفیر کشورمان در آنکارا دیدار و گفتگو خواهد کرد.