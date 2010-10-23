اخراج کارگران به بهانه هدفمندی یارانه ها پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یوسف نجفی ظهر شنبه در گردهمایی مشترک فعالان جامعه کارگری و بازنشستگان آذربایجان شرقی، از بهانه قرار دادن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای اخراج دسته جمعی کارگران انتقاد کرد و افزود: اینکه کارفرمایی به این بهانه دست به تعدیل نیرو زده و کارگران را به صورت دسته جمعی اخراج کند قابل قبول نیست و حق پیگیری این موضوع برای مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی محفوظ است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی همچنین چرخش حمایتی قانون کار به سمت کارفرمایان در قالب اصلاح این قانون را موجه ندانست و افزود: مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی آماده دریافت نظرات و دیدگاه های خانه کارگر در این خصوص است.

حمایت از قشر کارگر وظیفه ذاتی حاکمیت است

نجفی رویکرد عمده قانون کار را حمایت از قشر کارگر دانست و با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت به صیانت از نیروی کار موجب استثمار می شود، تصریح کرد: حمایت از قشر کارگر وظیفه ذاتی حاکمیت مبتنی بر عدالت است.

وی با بیان اینکه چرخه اصلی اقتصاد و صنعت کشور بر دوش کارگران است، اظهار داشت:مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با درک دغدغه های جامعه کارگری در اندیشه اتخاذ تصمیماتی است که رفاه بیش از گذشته این قشر را فراهم آورد.

نجفی تشکیل فراکسیون کارگری را در راستای اهمیت موضوع کارگر خواند و با اشاره به آموزه های دینی در خصوص کار و کارگر افزود: اغلب نمایندگان آذربایجان شرقی در خانه ملت عضو این فراکسیون هستند و آمادگی دارند پیشنهادات کارگران را برای بهبود وضع موجود دریافت کنند.

نماینده مراغه و عجبشیر در مجلس از کارگران به عنوان پایه های استوار صنعت یاد کرد و اظهار داشت:در چنین شرایط کارفرمایی که در فکر رفاه کارگران نباشد ابتدا به خود و نه به کارگران ظلم کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انقلاب اسلامی وامدار آحاد مختلف مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه است، اظهار داشت:حقوق حقه کارگران که جزو اقشار آسیب پذیر و مستضعف جامعه هستند باید احقاق شود ولی تشکل های صنفی و سندیکا ها باید ا زمجاری قانونی در این زمینه نقش آفرینی کنند.

نگاه به بازنشستگان اصلاح شود

وی ضرورت تجدید نظر در نگاه به بازنشستگان را مورد تاکید قرار داد و افزود: بازنشستگان با کوله باری از تجربه به همراه نیروهای جوان که سرشار از انگیزه هستند می توانند بهترین گزینه برای ارتقای کارآمدی سیستم های اداری محسوب شوند.

نجفی پیشنهاد ایجاد خانه های "مهر" یا خانه های "خردمندان" را در راستای تکریم بازنشستگان داد و از خانه کارگر تبریز خواست تا تحقق این ایده موضوع را پیگیری کند.

بی توجهی به افزایش حقوق بازنشستگان وزیر رفاه را به مجلس خواهد کشاند

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به صورت جدی پیگیری می کنند، خاطر نشان کرد: در صورت بی توجهی مسئولان به تحقق این مهم، وزیر رفاه و تامین اجتماعی باید پاسخگو باشد.

نماینده مراغه و عجبشیر در بخش دیگری از سخنان خود هدفمند کردن یارانه ها را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و افزود: تمام ظرفیت های کارشناسی دولت و مجلس در تدوین این قانون دیده شده است به طوری که مجلس در اقدامی بی سابقه کمیسیونی ویژه ایجاد کرد و نمایندگان تشکل های صنفی و بخش خصوصی با حضور مرتب در این کمیسیون به ابراز نظرات خود پرداختند.

نجفی با تاکید بر اینکه دولت با اجرای قانون مزبور به دنبال حذف یارانه ها نیست، اظهار داشت: فلسفه تزریق یارانه به جامعه شکوفایی اقتصاد است در حالیکه اکنون اعطای یارانه ها در کشورمان اقتصاد را بیمار کرده است.

مجلس بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها حساس است

وی ایجاد عدالت، شفاف سازی و کارآمد کردن اقتصاد کشورمان را از مهم ترین نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برشمرد و افزود: مجلس هر زمانی که احساس کند که این قانون نیاز به اصلاح دارد،‌از حق قانونی خود استفاده خواهد کرد.

نجفی افزایش قیمت برخی کالاها وخدمات را ناشی از مسایل روانی و احساس تبعیض دانست و گفت: طبیعی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک جهش قیمتی رخ دهد اما این افزایش قیمت مقطعی خواهد بود.

خانه کارگر تبریز اتاق فکر مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی است

وی اظهار داشت: خانه کارگر اتاق فکر مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی است و از ایده های این نهاد کارگری در مسایل کار وکارگری استقبال می شود.

نجفی مریض بودن اقتصاد کشور را عامل چالش های موجود در عرصه واردات و صادرات خواند و گفت: زمانی که اقتصاد بر عرضه و تقاضا و رقابت مبتنی نباشد بروز اتفاقاتی مانند ورود عسل و انگور از کشور چین نیز طبیعی است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس همچنین پس از شرکت در گردهمایی مشترک فعالان جامعه کارگری و بازنشستگان استان از مرکز آموزش خانه کارگر تبریز بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شد.

شرکت در جلسه مشترک با اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر تبریز از دیگر برنامه های رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی بود.