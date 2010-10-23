شرایط ویژه برای بدهکاران بانک کشاورزی در قم در نظر گرفته شد

محسن صفدری در این خصوص درگفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: به یمن سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان قم و برخورداری از مواهب این سفر کریمانه مدیریت شعب بانک کشاورزی برای بدهکاران به این بانک، در شعب سراسر استان قم مساعدتهای ویژهای را در نظر گرفته است.
وی در خصوص این مساعدتها بیان داشت: متقاضیان و مشمولین این طرح به منظور استفاده از مساعدتهای در نظر گرفته شده برای تعیین تکلیف وبخشودگی جرایم دیرکرد بدهی خود میتوانند حداکثر تا پایان آذرماه جاری با مراجعه به شعب بانک کشاورزی مربوطه از مزایای در نظر گرفته شده شامل تقسط و تمدید بدهی خود به بانک بهرهمند میشوند.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان قم با بیان این که کلیه بدهکاران به بانک کشاورزی مشمول این طرح میباشند، اظهار داشت: بر اساس فرصت در نظر گرفته شده افرادی که به بانک بدهکار هستند و یا به هر دلیل پرداخت اقساط بدهی آنها به تعویق افتاده است میتوانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی بر اساس شرایط هر فرد مشمول از جمله نوع وام، مبلغ و ... از تقسیط اصل بدهی از سه تا چهار سال و همچنین بخشودگی شش درصد جرایم دیر کرد بدهی استفاده نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک کشاورزی استان قم از در نظر گرفتن فرصتی استثنایی برای بدهکاران به این بانک به مناسبت سفر مقام معظم رهبری به قم خبر داد.
محسن صفدری در این خصوص درگفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: به یمن سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان قم و برخورداری از مواهب این سفر کریمانه مدیریت شعب بانک کشاورزی برای بدهکاران به این بانک، در شعب سراسر استان قم مساعدتهای ویژهای را در نظر گرفته است.
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