5 میلیارد ریال به بودجه تربیت بدنی زنجان افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد قبل از ظهر شنبه در هشتمین جلسه شورای عالی ورزش استان با ابراز تأسف از عدم ورود بخش خصوصی به مقوله ورزش، افزود: انگیزه مدیران دستگاه های اجرایی در حمایت از تیم های لیگ برتری استان در این زمینه بسیار حایز اهمیت است.

وی با اشاره به مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی ورزش استان در رابطه با حمایت 40 دستگاه اجرایی استان از 40 تیم ورزشی، ادامه داد: متأسفانه در برخی از رشته های ورزشی به هیچ وجه به بحث زیرساخت ها توجه نشده است، لذا باید یک نگاه بنیادی به ورزش داشته باشیم.

رئوفی نژاد از آموزش و پرورش به عنوان بهترین مبدأ برای سرمایه گذاری در امر ورزش یاد کرد و افزود: هیئت های ورزشی باید تعاملات زیادی با آموزش و پرورش در راستای استعدادیابی داشته باشند تا بتوان از این طریق به اهداف توسعه طلبانه در این راستا دست پیدا کرد.

وی با اعلام اینکه استان زنجان از ظرفیت های بسیار مناسبی در حوزه ورزش برخوردار است، افزود: این استان آماده است تا در راستای سیاست تمرکززدایی نسبت به استقرار فدراسیون های ورزشی همانند بدمینتون، سه گانه و شنا اقدامات لازم را انجام دهد.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه ورزش یک فعالیت کاملاً فرابخشی است، گفت: اگر همه امکانات لازم را در اختیار داشته باشیم، اما از وجود نیروی انسانی سالم محروم باشیم، به طور یقین از ظرفیت های موجود استفاده بهینه صورت نخواهد گرفت، چرا که همه چیز در گرو نیروی انسانی است.

رئوفی نژاد با اشاره به اقدامات انجام شده در ورزش پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم، تصریح کرد: سرانه ورزشی در اکثر استان ها بعد از دولت نهم و در ادامه کار دولت دهم رشد قابل توجهی داشته است.

وی اقدامات استان در حوزه ورزش را مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: علیرغم این اقدامات، متأسفانه هنوز از ظرفیت های موجود در بخش ورزش استفاده بهینه صورت نمی گیرد و این موجب می شود که در بحث نگهداری اماکن ورزشی نیز با مشکل مواجه بوده و نتوانیم در حفظ و نگهداری این منابع مفید فایده واقع شویم.

همچنین مدیرکل تربیت بدنی استان از اجرای 200 برنامه ورزشی در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: زنجان تنها استان در کشور است که شورای عالی ورزش در آن برگزار می شود که در همین راستا رئیس سازمان تربیت بدنی نیز از زنجان به عنوان الگو در این زمینه یاد کرد.

ایرج رحمانی، اعتماد فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به زنجانی ها را یکی از دلایل اصلی قهرمانی ایران در رقابت های جوانان آسیا دانست و افزود: ورزشکاران استان زنجان در ماه جاری شایستگی های خود را بیش از پیش در بازی های آسیایی گوانگ ژو چین به منصه ظهور خواهند گذاشت.

وی با تأکید بر اینکه استخر قهرمانی شنای استان آماده کلنگ زنی است، تصریح کرد: برای این منظور اعتباری بیش از چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است تا طی 17 ماه به بهره برداری برسد.

