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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۴۷

بهمن حسین پور:

ارتباط مناسب تجار ایرانی با بازرگانان سایر کشورها رمز موفقیت آنهاست

ارتباط مناسب تجار ایرانی با بازرگانان سایر کشورها رمز موفقیت آنهاست

ترکیه - خبرگزاری مهر: سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه گفت: تاجران ایرانی باید با استفاده از دیپلماسی و ارتباط مناسب با تجار سایر کشورها برای کالای خود بازاریابی کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ترکیه هیئت تجاری کشورمان در پنجمین روز سفر به ترکیه با سفیر کشورمان در آنکارا دیدار و گفتگو کردند.

بهمن حسین پور در نشست با تجار و بازرگان استان قزوین در محل سفارت اظهار داشت: یک تاجر زمانی موفق خواهد شد که بتواند دیپلمات موفقی باشد و با دیگران ارتباط مناسبی برقرار کند.
 
وی افزود: روابط اقتصادی، ستون فقرات تحکیم روابط کشورها تلقی می شود و میزان استحکام روابط ملتها بر پایه تجارت استوار است.
 
حسین پور حجم صادرات کشور ترکیه را بیش از 130 میلیارد دلار اعلام کرد و  یادآور شد: روابط تجاری بسیار خوب ترکها با آفریقا، آمریکای لاتین، حوزه قفقاز و اروپا فرصت ایده آلی برای تجار ایرانی است تا با عرضه کالاهای خود از این بازار پر سود سهم بیشتری ببرند.
 
 
وی توجه به بسته بندی مناسب و مطابق با سلیقه مشتری را برای عرضه کالا ضروری خواند و گفت: بهترین کالا بدون بسته بندی مناسب در بازار ترکیه مشتری نخواهد داشت لذا تجار و صادرکنندگان ایرانی باید در کنار تولید کالای مرغوب با قیمت مناسب به بسته بندی خوب هم توجه کنند.
 
هیئت تجاری کشورمان در ادامه این سفر از چند واحد صنعتی بازدید کردند.
 
تجار کشورمان از یک کارخانه بزرگ تولید سرویس اداری و مبلمان و بسته بندی خشکبار دیدن کردند.
 
هیئت تجاری ایران همچنین در نشست با تجار استانبولی در شهرک صنعتی شماره یک با تجار آنکارا مذاکره کردند. 
کد مطلب 1176476

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