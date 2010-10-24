معتقدین به اسلام منهای روحانیت از حمایت صهیونیسم جهانی بهره مندند

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره ریشه های تفکر "اسلام منهای روحانیت" و "اسلام منهای سیاست" گفت: در طول دو قرن گذشته دو همواره جریان فکری وجود داشته که یکی تحت عنوان اسلام فقاهتی به پرچمداری روحانیت و با اتکا به مراجع عظام و ولایت فقیه جریان پیروز تاریخ بوده و دیگری طیف گسترده ای از گروه های ضد اسلام بوده اند که از چپ های تند رو تا سکولارهای غرب زده را در بر می گرفته است.

وی افزود: جریان ضد اسلام معتقد به اسلام منهای روحانیت و یا اسلام حداقلی بوده و از همین بابت اسلام مورد پسند آمریکا را ترویج کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: این گرایش فکری به خاطر همین نگاه ها همواره از حمایت صهیونیسم جهانی و آمریکا بهره مند بوده و از آن به طور مستمر استفاده کرده است.

دری نجف آبادی اضافه کرد: البته این نوع از تفکر در داخل و خارج از کشور به بقا و فعالیت می پردازند ، ولی در میان اقشار مختلف جامعه طرفدار نداشته و مردم همیشه حمایت خود را در شرایط مختلف از اسلام فقاهتی اعلام کرده اند.

وی نمونه بارز نمایندگان این طیف ضد اسلام را خارج نشینانی عنوان کرد که به دامان خارجیها پناه برده و با رادیو تلویزیون های بیگانه در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران مصاحبه می کنند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: این افراد ازسال گذشته و بعد از فتنه پس ازانتخابات ریاست جمهوری با مصاحبه های خود با رسانه های بیگانه ماهیت واقعی خود را در ضدیت با اسلام نشان دادند.

وی افزود: آنها به جد درپی کم رنگ کردن نقش اسلام در جامعه و کاهش نقش روحانیت درجامعه سیاسی بوده و درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی از این طریق هستند.

وی درباره بخش دیگری ازسخنان مقام معظم رهبری درباره وحدت ملی و شاخصه های آن گفت: اساس وحدت مصالح ، منافع، امنیت و اقتدارملی در چارچوب ولایت فقیه و قانون اساسی بوده و چنانچه کسانی که در این چارچوب قرار دارند انتقاد نیز کنند برای سازندگی در کشور بوده و جنبه تخریبی ندارد.