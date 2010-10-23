فرش ایران در جهان پشتوانه حقوقی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی سلیمانی خاطر نشان کرد: برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و ورود به کنوانسیون‌های بین‌المللی قطعا نیازمند رژیم تجاری و حقوقی هستیم و در چند سال اخیر نهادهای تجاری و حقوقی کشورمان نسبت به آن اقدام کرده‌اند.

وی افزود: تمهیدات عملی در استفاده از ظرفیت‌های موجود نیازمند پیگیری‌های عملی است که در این زمینه نیز انجام جلسات متعدد با تشکل‌های قالی و ادارات بازرگانی شهرستان‌های تبریز، سراب، هریس، مرند، آذرشهر و تعاونی‌های فرش روستایی و صنفی استان نتیجه مثبت داد.

سلیمانی ادامه داد: مهیا کردن بسترهای لازم در مجامع بین‌المللی و ثبت جهانی فرش آذربایجان با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و تشکل‌های فرش، در مرحله بعدی اقدامات این سازمان قرار دارد.

وی، تنوع در بافت و طرح را از ویژگی‌های اصلی تولید فرش این استان عنوان کرد و گفت: این ویژگی‌ها سبب شده است که جایگاه فرش استان آذربایجان شرقی در کشور رتبه نخست را داشته باشد.

طرح و نقش طراحان قالی آذربایجان شرقی ثبت ملی شد

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی استان گفت: طرح و نقش طراحان قالی آذربایجان شرقی با همکاری مرکز ملی فرش ایران به ثبت ملی رسیده است .

علی سلیمانی با بیان اینکه این اقدام با همکاری مرکز ملی فرش ایران و تشکل‌های فرش استان به ثبت ملی رسیده است، گفت: با همکاری مرکز ملی فرش ایران و تشکیل جلسات و پیگیری‌های تخصصی ثبت نشان‌های جغرافیایی فرش استان اقدامات دامنه‌داری انجام گرفت که ثمره آن ثبت ملی نشان‌های جغرافیایی فرش استان در سطح ملی است.

وی با اشاره به هدف ثبت نشان‌های جغرافیایی و اثرات مثبت آن، گفت: ثبت آثار معنوی ارزشمند فرش و جلوگیری از کپی و سوءاستفاده از طرح‌ها و نشان‌های جغرافیایی برای دفاع از آثار معنوی کشورمان از اهداف اساسی این امر بوده است.

سلیمانی افزود: هدف از این کار مهیا کردن بسترهای حقوقی به منظور دفاع از آنها در مجامع بین‌المللی است.

فرش آذربایجان قطب مهم تولید قالی در کشور است

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی استان همچنین خاطرنشان کرد: استان آذربایجان شرقی با تولید یک میلیون مترمربع قالی و 40 درصد صادرات، قطب مهم تولید قالی در کشور محسوب می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا 500 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در امر قالی و حوزه‌های جانبی آن فعالیت دارند، گفت: هنرمندان، بافندگان، تولیدکنندگان و رنگرزان با هنر خود در حوزه فرش توانسته‌اند آثار ارزشمندی را در منازل، کاخ‌ها و حتی موزه‌ها پدید آورند.