افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان از مراجع قضایی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کریم صادق زاده ظهر شنبه در گردهمایی مشترک فعالان جامعه کارگری و بازنشستگان آذربایجان شرقی گفت: کانون های بازنشستگی آذربایجان شرقی همگام با کانون ها و سایر نهادهای کارگری کشور اعتراضات خود را نسبت به عدم افزایش واقعی و همسان سازی حقوق بازنشستگان تا حصول نتیجه همچنان ادامه داده و در صورت عدم تحقق افزایش حقوق ماهانه بازنشستگان متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی، شکایت خود را از وزرات رفاه و تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری خواهد داد.

این پیشکسوت جامعه کارگری آذربایجان شرقی همسان سازی حقوق بازنشستگان را یک ضرورت جدی خواند و اظهار داشت: 80 درصد بازنشستگان حداقل حقوق را دریافت می کنند و وعده های مسئولان در این زمینه جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان تا کنون نتیجه ای در پی نداشته است.

اظهارات "حاجی عبدالوهاب" به نفع صنعت کشور نیست

صادق زاده در واکنش به نخستین اظهارات یک مقام ارشد وزارت کار و امور اجتماعی در ارتباط با اصلاح قانون کار افزود: چنین اظهاراتی هرگز به نفع کارگران و جامعه صنعتی کشور نیست.

وی به اظهارات معاون توسعه، اشتغال و کار آفرینی وزیر کار و امور اجتماعی در رابطه با اصلاح قاون کار با محوریت تغیر نظام روز مزدی به کار مزدی اشاره کرد و گفت:در این میان تنها کارگران هستند که از نظر مادی و همچنین از حیث روحی و جسمی دچار ضرر و زیان جبران ناپذیری شده و از روزهای تعطیل و جمعه که برای استراحت بعد از یک هفته کار و تلاش لازم است، محروم خواهند شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز اضافه کرد: بهره وری زمانی ارتقا می یابد که علاوه بر وجود انگیزه لازم در نزد کارگران به واسطه تامین حداقل حقوق، دستگاه های بکارگرفته شده و محیط کار نیز کاملاً استاندارد باشد زیرا با روش دیمی و سنتی و قدیمی و با دستگاه های فرسوده نمی توان بهره وری را افزایش داد.

صادق زاده از اظهارات این مقام مسئول که کار در واحدهای تولیدی را به کار کارگر در امور ساختمانی و تنظیفی نموده تشبیه کرده ابراز تاسف کرد و اظهار داشت: مشکل ما این است که هیچ وقت در ارتباط با کار دائم، مستمر در کارخانجات و یا کار موقت مانند کارهای ساختمانی نتوانستیه ایم کار اساسی انجام دهیم.

ایران به بارانداز کالاهای مشابه تولید داخلی تبدیل شده است

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ورود بی رویه کالاهای مشابه تولیدات داخلی و قاچاق کالا به کشور و عدم جلوگیری از آن که امروز ایران را به بارانداز کالاهای خارجی به صورت انبوه و بی کیفیت به ویژه در بخش نساجی، کفش، لوازم خانگی و مواد غذایی تبدیل کرده، صنعت کشورمان را فلج کرده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به عدم نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی و عدم حمایت جدی دولت از صنایع و نیز واگذاری برخی صنایع به افراد غیرمسئول و غیرمنطقی که منجر به تعطیلی کارخانجات و فروش اراضی متعلق به این واحدها شده است، گفت:ضرورت دارد در جهت حمایت از اشتغال 480 هزار کارگر در واحدهای تولیدی تدابیر ارزشمندی اتخاذ و اجرایی شود.

با اطلاع رسانی صحیح، نگرانی ها از تبعات هدفمندی یارانه ها رفع می شود

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز نگرانی جامعه کارگری آذربایجان شرقی از تبعات اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها را یادآور شد و افزود: با وجود اینکه این قانون طبق اظهارات نمایندگان مجلس از کارشناسی ترین قوانین وضع شده است اما باید با اطلاع رسانی صحیح و جامع، این نگرانی ها رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی مد نظر دولت با توجه به گستردگی موضوع، نیازمند بستر مناسبی برای اجرای شایسته است، گفت: دولت به تنهایی قادر به اجرای شایسته قانون هدفمندی یارانه ها نبوده و مشارکت همه گروه ها و جریانات صنفی و سیاسی از طیف های مختلف در اجرای این قانون ضروری است.

صادق زاده با اشاره به تکنولوژی قدیمی ماشین آلات بکارگیری شده در صنایع داخلی که موجب وابستگی شدید آن ها به انرژی است، گفت: در این شرایط صنایع نخواهند توانست خود را با وضعیت جدید و تحول یافته تطبیق دهند.

وی بحث ورود کالاهای خارجی را نیز چالش اساسی دیگری برای صنایع داخلی عنوان و خاطر نشان کرد: به همین خاطر تشکلات کارگری خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با این تهدیدها که تعطیلی کارخانجات و توقف تولید را به دنبال دارد، هستند.

مشاور شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در عین حال افزود: جامعه کارگری مخالف هدفمندی یارانه ها نیست ولی انتظار دارد سفارشات مقام معظم رهبری در توجه به اقشار آسیب پذیر مورد توجه دولتمردان و نمایندگان خانه ملت باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز خواستار توجه جدی مسئولان به اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها شد و گفت:نباید کشوربه ویژه اقشار آسیب پذیر از اجرای این قانون لطمه ای بخورد چون لطمات این نوع اتفاقات بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که این قانون عملیاتی نشده است مطابق آنچه که مرکز آمار ایران رسماً اعلام کرده هزینه های خانوارها بیش از درآمد آنهاست؛ سوال ما این است که با اجرایی شدن قانون مزبور چه سرنوشتی در انتظار خانوارهای کم درآمد به خصوص قشر کارگری است.

مسئول جامعه کارگری آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه هم اکنون 85 درصد نیروهای شاغل در واحدهای تولید و خدماتی استان به صورت قراردادهای موقت کار، روزمزد و فصلی شاغلند، نسبت به خسارت دیدن این اقشار در پی اجرای غیراصولی قانون هدفمندی یارانه ها هشدار داد و افزود: کارگران قراردادی، روزمزد و فصلی نخستین اقشاری خواهند بود که با اجرای نادرست قانون مزبور قربانی می شوند.

وی اضافه کرد: ضرورت دارد دولت و مجلس قبل از عملیاتی شدن قانون هدفمندی یارانه ها برنامه مشخصصی در قبال صیانت از کارگران یادشده اتخاذ و اجرایی کنند.

برگزاری باشکوه انتخابات هیئت مدیره کارگران بازنشسته تبریز ضرورت دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات دوره سوم اعضای هیئت مدیره و بازرسان کارگران بازنشسته تبریز و حومه اشاره کرد و گفت: لازم است این دوره از انتخابات که برای ارائه خدمات شایسته و دفاع و صیانت از حقوق حقه بازنشستگان در جامعه برگزار می شود،‌ باشکوه و گسترده باشد.

صادق زاده اظهار داشت: مشارکت گسترده در انتخابات یادشده و گزینش کسانی که توان و قدرت بیان و ارائه مشکلات و خواست های بازنشستگان را در جوامع و محافل مختلف داشته باشند،‌ مورد انتظار است.

در این نشست مسایل کلان کارگری از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیرات حذف یارانه ها بر صنایع، تصویب قانون کار و استراتژی دولت برای تغییر قانون کار، بررسی آخرین وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای مربوطه و استراتژی جدید خانه کارگر در افزایش برنامه های آموزشی و رفاهی مورد بررسی وتبادل نظر شرکت کنندگان قرار گرفت.