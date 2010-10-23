"خاطرات احمد احمد" به چاپ چهاردهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "خاطرات احمد احمد" از سری کتابهای نقره‌ای سوره مهر که از سوی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی منتشر شده است حاصل نقل وقایع و خاطرات راوی طی بیش از 70 ساعت مصاحبه و بیش از دو سال کار و تحقیق است.

احمد احمد از مبارزان دوره رژیم پهلوی است که با گروه‌های مبارز بسیاری چون حزب‌الله همکاری و فعالیت داشته و به سبب آن چندین بار دستگیر، شکنجه و زندانی شده است. او در آخرین برخورد با مأموران ساواک از ناحیه پا تیر خورد و مصدوم و معلول شد.

کتاب "خاطرات احمد احمد" از بخشهای متنوعی تشکیل شده که عناوینی همچون اولین آموزه‌ها، بغضهای ترکیده ، عرصه‌های جدید، بارش در کویر، ارمغان سفر، بوی سیب، حصار در حصار، تندر و نغمه‌های امید در آن دیده می‌شود.

در پایان کتاب هم اسناد، عکسهای قابل توجه و در نهایت بازتاب کتاب "خاطرات احمد احمد" در منظر خوانندگان آن آمده است.

محسن کاظمی در باره این کتاب می گوید : برای احمد در سن پیری دشوار بود با رجوع به بایگانی ذهن خود خاطرات چهل سال پیش را بازگو کند. او بارها اذعان می‌کرد که مصاحبه‌ها برایش صحنه‌های بازجویی گذشته را تداعی می‌کند. ساعت اول مصاحبه و یافتن راهی به انبان ذهن او سخت و طولانی بود.

چاپ چهاردهم "خاطرات احمد احمد" در 576 صفحه به قیمت 8100 تومان منتشر شده است.

