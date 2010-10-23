نرخ شیوع آمبلیوپی در خراسان جنوبی 1.2 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نرخ شیوع آمبلیوپی در جهان بین دو تا پنج درصد و در ایران 1.4درصد و در این استان 1.2 درصد می باشد.

وی اضافه کرد: طی سال گذشته 30 هزار کودک در پایگاه های غربالگری بینایی استان مورد معاینه قرار گرفتند، که هزار نفر دارای اختلال بینایی تشخیص داده شدند.

اکبری مطلق با بیان اینکه سال گذشته 64 درصد کودکان دو تا شش استان مورد معاینه قرار گرفتند، افزود: از آن تعداد 207 نفر آمبلیوپ تشخیص داده شد و اقدامات درمانی در خصوص آنها انجام شده است.

وی با بیان اینکه در استان 257 نفر کمک هزینه خرید عینک و 11 نفر کمک هزینه عمل جراحی را دریافت کرده اند، تصریح کرد: سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون ریال برای غربالگری بینایی هزینه شده است.

اکبری مطلق در ادامه تعداد مهد کودکهای فعال در سطح استان را 176 مهد عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 111 مهد کودک روستایی ،20 مهدحاشیه و 45 مهد کودک شهری است.

وی همچنین از تحت پوشش قرار گرفتن چهار هزار و 250 کودک مهدهای کودک مناطق روستایی و حاشیه شهر استان به طرح یک وعده غذای گرم طی سال جاری خبر داد.

اکبری مطلق با بیان اینکه امسال این طرح در 111 روستا مهد و 20 مهد حاشیه شهر استان با سرانه پنج هزار ریال اجرا می شود، اظهار داشت: در این طرح طی پنج روز هفته کودکان این مهدها با غذای گرم از مهرماه تا اسفند ماه سال جاری پذیرایی می شوند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی سهمیه در نظر گرفته شده برای استان در سال جاری سه هزار و 700 نفراعلام کرد و گفت: در این راستا سازمان چهار هزار و 250 نفر را تحت پوشش این طرح قرار داده است.

اکبری مطلق با بیان اینکه سال گذشته این طرح سه هزار و 500 کودک را تحت پوشش قرار داد و جمعا هر کودک 88 وعده غذای گرم دریافت کردند، یادآور شد: سال گذشته 177 میلیون تومان اعتبار برای اجرای این طرح هزینه شده که 30 میلیون تومان آن از محل اعتبارات استانی بوده است.