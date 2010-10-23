ساخت و سازهای غیرمجاز حصارک کرج تخریب می شود

حسین صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به استناد تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌های کشور و براساس مصوبه شورای اسلامی شهر کرج درباره تعرفه‌های جدید ارزش معاملاتی، هرگونه ساخت و ساز خارج از ضوابط و مجوز شهرداری با جریمه سنگین و یا حکم تخریب مواجه خواهند شد.



وی افزود: برای جلوگیری از مشکلات آتی، مهندسان ناظر بر پروژه‌های در حال ساخت منطقه موظف هستند تا گزارش جدولی ساختمان‌های تحت نظارت خود را هرچه سریعتربه شهرداری تحویل دهند.



این مسئول یادآور شد: تمام تخلفات ساختمانی بعد از ابلاغ این مصوبه شورای شهر مشمول تعرفه جدید خواهد شد که بی شک برای سازندگان مقرون به صرفه نخواهد بود.



مدیر منطقه 5 شهرداری کرج خاطرنشان کرد: با صدور اطلاعیه‌ای از چند ماه گذشته موضوع به اطلاع سازندگان مسکن رسیده و فرصتی برای مالکان برای اصلاح پروانه ساختمانی خود براساس ضوابط طرح تفصیلی جدید فراهم آمده است.



شهردار منطقه 5 کرج در ادامه از شهروندان خواست قبل از خرید ملک در مورد استحکام و بدهی‌های ملک مذکور از شهرداری استعلام کنند و تأکید کرد: در سالهای گذشته ساختمان‌هایی خارج از ضوابط شهرداری و بدون اخذ مجوزهای قانونی ساخته و اکثراً فاقد استحکام لازم هستند، ساخته شده است که به صورت قولنامه‌ای به فروش می‌رسد ودر اکثر موارد شهروندان پس از خرید املاک مذکور دچار مشکلات جدی می‌شوند.



صدرایی در ادامه ضمن اعلام ناخرسندی از اینگونه اقدامات افراد سودجو از شهروندان خواست قبل از خرید ملک استعلامات لازم را از شهرداری اخذ نمایند چون شهرداری طبق قانون می‌تواند جهت اخذ مطالبات خود از روش‌های قانونی اقدام و در صورت عدم همکاری مالکین اقدام به قطع امکانات خدماتی ساختمان از قبیل گاز و برق کند.



شهردار منطقه 5 با برخورد قاطعانه با عوامل ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه تأکید کرد و تخلفات ساختمانی در منطقه را بیشتر تخلفات در ارتفاع اعلام کرد و گفت: امیدواریم که با مراجعه شهروندان و دریافت استعلامات مورد نیاز از شهرداری از بروز مشکلات آتی و سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری کنند.