وجود بیسوادی پنهان در شهرهای مازندران پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر شنبه در جلسه ستاد راهبردی نهضت سوادآموزی مازندران در استانداری افزود: نهضت سوادآموزی از دستاوردهای انقلاب و نشات گرفته از اندیشه های امام راحل (ره) است.

وی با اشاره به میزان با سواد شدن مردم و نقش نهضت سوادآموزی در این زمینه اظهار داشت: باید مابقی درصدهای رو به پایان سوادآموزی را در شهرستان ها تکمیل کرده وپرونده شهرستان ها در این بخش را مختومه اعلام کنیم.

ابراهیمی با بیان اینکه مشکلاتی در برخی شهرستان ها وجود دارد که باید برطرف شود تصریح کرد: در عصر مدرنیته و پسامدرن ، بی سوادی و فارغ بودن از دنیای علم و حداقل سواد خواندن و نوشتن ، معنا و مفهومی ندارد.

وی با اشاره به اینکه در بخش ریشه کن کردن بی سوادی ، نیازمند همگرایی و همنوایی هستیم یادآور شد: باید برای باقی مانده افرادی که به نهضت سوادآموزی ملحق نشده اند ، برنامه های منظم تبلیغی از طریق مطبوعات و رسانه ها انجام دهیم.

معاون سیاسی استانداری مازندران با بیان اینکه پایان جشن بی سوادی از موضوعات مهم استان است و نسبت به آن دغدغه داریم خاطرنشان کرد: پایان بی سوادی را یکی از مولفه های رشد فرهنگی استان می دانیم.

وی با اشاره به اینکه فضای استان ، فضای تلاش و کار است افزود: حوزه فرهنگ ، درمان و ورزش از بخش های اولویت دار هستند و با جهت گیری در این بخش ها به سمت برنامه ها پیش می رویم.

ابراهیمی با بیان اینکه در برخی بخش های استان برای توسعه نارسایی وجود دارد اظهار داشت : بخشی از نارسایی ها مربوط به مدیران و بخشی هم ناشی از کمبود اعتبارات است.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی ، حلقه مفقوده بین مدیران و جامعه است تصریح کرد: مردم بهترین افرادی هستند که با اطلاع رسانی مناسب و آگاهی می توانند داوری کنند که قضاوت مردم مدیران را به سمت برطرف کردن نقصان ها و تقویت سایر بخش ها رهنمون می سازد.

ابراهیمی گفت: مدیران ، زبان و ادبیات رسانه را شناخته و در فضایی منطقی و به دور از هرگونه تشویش ، عملکرد خود را در اختیار مردم بگذارند.

وی در پایان از برپایی جشن پایان بی سوادی در شهرهای چالوس، نوشهر، نور، محمودآباد و بابلسر در سال جاری خبر داد.