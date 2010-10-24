شهرداری به تنهایی توانایی ساماندهی دستفروشان بوشهر را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شهریار اخلاقی بعد از ظهر شنبه در نشست با مسئولان مجامع امور صنفی بوشهر افزود: در حال حاضر جهت رفع این مشکل مطالعات میدانی گسترده ای برای ساماندهی دست فروشان از سوی شهرداری بوشهر در حال انجام است.

وی اضافه کرد: بر اساس طرحی که در شهرداری آماده شده با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک استان از لحاظ سواحل، بنادر متعدد، دسترسی به دریا و رونق تجارت می توان زمینه های اشتغال افراد بیشتری را فراهم کرد .

معاون عمرانی شهرداری بوشهر ابراز امیدواری کرد: جمع آوری دست فروشان و برون سپاری مسئولیتهای شهرداری به بخش خصوصی و واگذاری امور همزمان با اجرای طرح مطالعاتی که در شهرداری بوشهر صورت گرفته تا حد زیادی مشکلات موجود را کاهش دهد .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: فعالیتهای غیرقانونی دست فروشان در استان بوشهر بروز مشکلاتی از قبیل ایجاد نارضایتی صنوف، تهدید بهداشت محیطی شهرها و نابسامانی بازار عرضه و تقاضا را در پی داشته است .

سید حسین حسینی محمدی افزود: عرضه محصولات فاقد کیفیت از طریق دست فروشان و صنوف فاقد پروانه کسب زمینه های تضرر تولید کنندگان داخلی و نارضایتی مصرف کنندگان را موجب می شود .

وی اظهار داشت: برای نظامند کردن اشتغال دست فروشان می توان جایگاهها و مراکزی را برای آنان از سوی شهرداری مشخص کرد تا فعالیتشان تداخلی با صنوف و متولیان بازار نداشته باشد و در ساعات خاصی که مانع فعالیت صنوف نیستند به کار بپردازند.