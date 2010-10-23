لیام نیسن جایگزین مل گیبسن در "خماری 2" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ب نقل از ورایتی پس از آنکه عوامل و بازیگران فیلم "خماری 2" به حضور مل گیبسن در این فیلم به دلیل اعمال خشونت علیه نامزدش معترض شدند، استودیوی برادران وارنرناچار به کنار گذاشتن این بازیگر از پروژه شد.



لیام نیسن در این باره گفت: دیروز با من تماسی گرفته شد تا ایفاگر نقشی کوتاه در فیلم "خماری 2" باشم. قرار است برای بازی در این فیلم یک روز در تایلند در نقش یک متخصص خالکوبی جلوی دوربین بروم. وی افزود: وقتی قسمت اول "خماری" را دیدم از خنده روی پای خود بند نبودم.



قرار است نیسون برای فیلمبرداری این فیلم سه‌شنبه از لس آنجلس به تایلند سفر کند. بر اساس برنامه ریزی‌های وارنر فیلم "خماری 2" روز 26 ماه مه سال آینده ( ششم خرداد 90) اکران خواهد شد.



لیام نیسون اخیرا در فیلم "ناو جنگی" هم ایفاگر نقشی کوتاه بود.

