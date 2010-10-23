گسترش دین اسلام در جهان با پیروزی انقلاب شدت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد حسین صفار هرندی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از روحانیان ایثارگر استان کردستان اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نوعی بیداری اسلامی در جهان شکل گرفت و باعث گسترش نفوذ دامنه و رشد این دین الهی در تمامی کشورهای جهان به ویژه آمریکا و اروپا شد.

وی عنوان کرد: مردم آزاده جهان با الگو گرفتن از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به پا خواسته و بر همین اساس بیداری اسلامی و بازگشت به خدا در جهان شکل گرفت و به همین دلیل امروز برنامه اصلی دشمن حمله به نقاط کانونی و وحدت بخش این دین الهی و راه انداختن پروژه اسلام هراسی است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور افزود: امروز جوانان لبنان و غزه با الهام گرفتن از رهنمودهای ولی امر مسلمین به مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی به پا خواسته و در مقابل این رژیم تا دندان مسلح و تنها با ایمان به خدا و روحیه ایثار و شهادت ایستادگی کرده و تمامی سیاست های دنیای استکبار را با چالش های جدی مواجه کرده اند.

وی گفت: سه دهه پیش و به دنبال ماجراجویی های رژیم صهیونیستی دئر منطقه می رفت تا در قالب مذاکرات سازش حقوق مردم فلسطین پایمال شود، ولی به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری که در جهان اسلام شکل گرفت جوانان آزاده با الگو گرفتن از نظام جمهوری اسلامی انتفاضه ای را در سرزمین های اشغالی آغاز کردند که این انتفاضه در نهایت نابودی رژیم غاصب صهیونیستی را به دنبال خواهد داشت.

صفارهرندی بیان داشت: جایگاه و تاثیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جنوب لبنان و سرزمین های اشغالی تا جایی است که در جریان سفر اخیر ریاست محترم جمهور به لبنان شاهد استقبال چشمگیر مردم این کشور اعم از شیعه، سنی و حتی مسیحی بودیم و دشمن از این همه توان و جایگاه وحشت دارد و به همین دلیل تلاش می کند که با راه انداختن پروژه اسلام هراسی از گسترش روزافزون دین مبین اسلام در قلب کفر و ظلم جلوگیری کند.

وی عنوان کرد: در حالی که سران رژیم غاصب صهیونیستی تا یک دهه قبل خبر از تشکیل اسرائیل بزرگ را سر می داند امروز اعتراف می کنند که می خواهند در مرزهای خود با فلسطین با نظام جمهوری اسلامی بجنگند که این عقب نشینی همه نشان از خنثی شدن تمامی توطئه ها و دسیسه های است که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب دشمن از آنها برای ضربه زدن به وحدت ملی استفاده می کرد.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ترس دشمنان و کشورهای غربی از نفوذ دین مبین اسلام به جایی رسیده است که در سال جاری و همزمان با حادثه 11 سپتامبر یک کشیش آمریکایی در راستای اجرایی کردن سیاست های ضد بشری این کشور بحث آتش زدن قرآن کریم را مطرح و اجرایی کرد، که این حربه نه تنها باعث ایجاد اختلاف و تفرقه نشد بلکه وحدت در میان مسلمانان را بیشتر کرد.

وی با اشاره به قیام عمومی در جهان بر علیه سیاست های دولت های مستکبر و گسترش نفوذ و دامنه دین مبین اسلام در قلب کفر و ظلم، اظهار داشت: دشمن از نفوذ دین اسلام در هراس است و به همین دلیل از تمامی توان و نیروی خود برای مقابله با این گسترش استفاده خواهد کرد که در این راستا حتی به کتاب الهی و وحدت بخش مسلمانان هم رحم نکرده و بعد از توهین به پیامبر اسلام (ص) این بار توطئه آتش زدن قرآن را در دستور کار قرار داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم گفت: بازگشت به خدا در همه جهان تا حدی است که بسیاری از فوتبالیست های مطرح جهان که هیچ اعتقاد مذهبی و دینی ندارند بعد از به ثمر رساندن گل دست های خود را به سمت آسمان بلند کرده و خدا را شکرگزاری می کنند که این پدیده نو نشان از گسترش خداپرستی در قلب کشورهای ظالم و مستکبر است.

وی با اشاره به تظاهرات گسترده اخیر در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و اعتراضات سراسر در این کشورها، افزود: در حالی که تا چندی قبل رئیس جمهور کشور فرانسه خط و نشان برای کشورمان می کشید امروز در باتلاقی گیر افتاده که بعید است بتواند از آن عبور کند و کسی که یک زن هرزه و فاسد را به همسری قبول کرد، حرف از برخورد و تحریم جمهوری اسلامی ایران می زد ولی امروز خودش به سرنوشت نامعلوی دچار شده است.

صفارهرندی با اشاره به مشکلات جدی کشور آمریکا و تحریم های شکست خورده ای که بر علیه کشورمان وضع کرد، بیان داشت: سران کاخ سفید که تا چند سال گذشته پول و اقتدار خود را به رخ جهانیان می کشیدند امروز در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارند و بر اساس آمارهای نشریه معتبر اشپیگل آلمان شمار افراد بی سرپناه و صدقه بگیر در این کشور طی سه سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تحریم های وضع شده علیه کشورمان را از پیش شکست خورده دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیداتی که از سوی مسئولان کشور صورت گرفت دارایی های جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی خارج و به مکان های مطمئن انتقال داده شد و نه تنها تحریم های هیچ تاثیری نداشت بلکه باعث شد تا جوانان این مرز و بوم با تکیه بر توانمندی های خود پله های ترقی و پیشرفت را خیلی سریع فتح کرده و به اوج برسند.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان با اشاره به رشادت های روحانیون در دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان کردستان اظهار داشت: روحانیون استان کردستان همگام با روحانیون شیعه و سنی سایر کشور در دفاع از نظام اسلامی پیشگام بودند.

در مراسم تجلیل از روحانیان ایثارگر استان کردستان که در سنندج برگزار شد، 26 روحانی ایثارگر استان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.