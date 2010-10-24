اجرای بسته نظارت و بازرسی بازار / کنترل نامحسوس بازار با 10 هزار بازرس

سیدجواد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای بسته نظارت و بازرسی طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: طرح نظارتی ویژه اجرای هدفمند کردن یارانه ها از هفته گذشته به تمامی استانها ابلاغ شد و مجموعه استانها نیز با هماهنگی با سایر دستگاهها از جمله استانداری ها، فرمانداری ها، ائمه جمعه و جماعات و سازمانهای بازرگانی، برنامه عملیاتی خود را براساس اولویت کالا و خدماتی در سبد خانوارها تهیه کردند.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود:اگرچه اولویت بازرسی ها بر کالاهای پرتقاضا در سبد خانوارها متمرکز است، اما این به معنای نادیده گرفتن بازرسی ها در سایر کالاها نیست.

وی تصریح کرد: برای اجرای اهداف بسته حمایتی نظارت و بازرسی طرح هدفمند کردن یارانه ها، 10 هزار بازرس به طور محسوس و نامحسوس، بر بازار نظارت دارند؛ این رقم به جز بازرسان تشکل های بخش خصوصی تولیدی و خدماتی است.

تقوی ابراز امیدواری کرد تا با کنترل بازار کالا و خدماتی که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مورد تاکید قرار می گیرد، فضایی امن در بازار بوجود آید.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، با افرادی که قصد دارند تعادل بازار را بر هم زده و با فرصت طلبی، افزایش قیمت، محدودیت در عرضه کالا و احتکار اقلام مورد نیاز مردم را دنبال می کنند، به شدت برخورد قانونی خواهد شد؛ در این راستا هماهنگی های لازم با سازمان تعزیرات حکومتی به عمل آمده است تا پرونده این افراد سودجو را خارج از نوبت بررسی و به اشد مجازات محکوم کند.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: به هرجهت طرح تحول اقتصادی یک طرح عظیم است که یک نظام آن را پشتیبانی می کند، بنابراین امیدواریم همانطور که در اهداف طرح آمده است، شاهد اجرای موفق آن باشیم.

به گفته تقوی، برخوردهای قانونی بازرسان با افرادی خواهد بود که به صورت غیرمنطقی قیمت را افزایش داده یا از عرضه کالا امتناع و کالا را احتکار می کنند.

وی اظهار داشت: ستاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از هفته گذشته در وزارت بازرگانی فعال شده است و تمامی دستگاههای مرتبط با اجرای این قانون و مباحث بازار نیز در آن حضور فعال دارند، این درحالی است که هر سازمان از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز، به صورت مستقل ستادهایی را تشکیل داده اند.