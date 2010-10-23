مشاهیر شمال کشور در مازندران گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر در بابل ، هرمز اردشیری ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری همایش چهره های ماندگار شمال کشور با اشاره به اینکه استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران از بدو تاسیس بنیاد مشاهیر مازندران حمایت جدی از این بنیاد به عمل آوردند، افزود: درصدد هستیم با حمایت استانداری مازندران با حضور اندیشمندان مازندرانی برای رفع مشکلات توسعه اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی ستاد توسعه استان در مازندران تشکیل شود.

وی تصریح کرد: بنیاد مشاهیر مازندران از سال 82 با حضور 85 نفر از مشاهیر مازندران در بابل آغاز به کار کرد که دراین مدت اقدامات خوبی در راستای توسعه استان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و فرهنگی صورت داده است.

اردشیری، از برگزاری پنجمین همایش چهره‌های ماندگار با حضور مشاهیر استان‌های مازندران، گلستان و گیلان دی ماه سال جاری در محمود آباد خبر داد.

وی افزود: مسئولان و مردم مازندران از چهار همایش قبلی چهره‌های ماندگار استقبال بسیار خوبی کرده و با توجه به اینکه حضور اندیشمندان در رفع مشکلات اقتصادی استان بسیار مؤثر است درصدد هستیم پنجمین همایش چهره‌های ماندگار را با حضور مشاهیر استان‌های شمالی کشور دی ماه سال جاری در محمود آباد برگزار کنیم.

رئیس بنیاد مشاهیر مازندران ، شناسایی و معرفی فرهیختگان، نخبگان و مشاهیر و بزرگان علمی و فرهنگی کشور از گذشته و معاصر، تبیین آرا و افکار فرهیختگان و بزرگان علمی و فرهنگی کشور و نشر آنها در جامعه، جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان در امور فرهنگی استان و کشور، ایجاد تقویت فرهنگی و روحیه نخبه پروری در سطح جامعه را از اهداف بنیاد مشاهیر مازندران برشمرد.

اردشیری شناسایی استعدادهای جوان موجود در جامعه و جذب آنان به امور تحقیقاتی علمی و فرهنگی استان و کشور، ضرورت تشکیل مجمع تخصصی از نخبگان و برجستگان علمی و فرهنگی معاصر و استفاده از نظرات آنها در تصمیم‌گیری کلان استان و کشور، ضرورت تشکیل ستاد ویژه متولی انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری را از دیگر اهداف این بنیاد عنوان کرد.