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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

کرمانشاه قطب منطقه غرب در ارائه خدمات درمانی ورزشی شد

کرمانشاه قطب منطقه غرب در ارائه خدمات درمانی ورزشی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران از معرفی هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه به عنوان قطب منطقه غرب در راستای ارائه خدمات نوین درمانی ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، لطفعلی پورکاظمی بعدازظهر شنبه در بازدید از امکانات پزشکی و رزشی کرمانشاه، اظهارداشت: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، امکانات و زیرساخت های لازم جهت احداث درمانگاه های تخصصی، فضای اداری و کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی در استان کرمانشاه، این استان به عنوان قطب منطقه غرب در ارائه خدمات درمانی ورزشی شناخته می شود.

وی افزود: این مهم در راستای تسریع و سهولت انجام خدمات درمانی ورزشی در منطقه غرب و به منظور تحقق اهداف برنامه ریزی شده مبتنی بر قطب بندی خدمات و تمرکز زدایی در کشور انجام می گردد و یقینا منجر به افزایش سطح رضایت مندی ورزشکاران و مصدوین تحت پوشش خواهد شد.

پورکاظمی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم فراهم کردن بستر لازم جهت تجهیز و راه اندازی کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی استان کرمانشاه اظهار داشت: توسعه فضاهای درمانی با رویکرد ارائه خدمات نوین پزشکی امکان بهره گیری تمامی آحاد جامعه ورزشی از خدمات درمانی را میسر خواهد ساخت.

وی همچنین در بازدید از کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی استان کرمانشاه از اقدامات انجام شده در هیئت پزشکی ورزشی استان ابرازرضایت کرد و تاکید کرد: این کلینیک بر اساس تمهیدات اندیشیده شده به منظور ارائه خدمات نوین درمانی به ورزشکاران جهت حفظ سلامت، بازتوانی و بازگرداندن ورزشکاران آسیب دیده به سطح آمادگی قبل از مصدومیت و پیشگیری از کاهش آمادگی عمومی ورزشکاران احداث شده است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خدمات ارائه شده در این نوع کلینیک ها افزود: خدماتی نظیر بازتوانی محل آسیب دیده جهت جلوگیری از آرتروفی، ضعف عقلانی، خشکی مفاصل، محدودیت های حرکتی و آسیب های ثانویه با حضور نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده در این کلینیک زیر نظر متخصصین مجرب و آموزش دیده ارائه می دهد.

کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی هیئ پزشکی ورزشی استان کرمانشاه از محل اعتبارات استانی با مساعدت ویزه تربیت بدنی استان احداث و در خرداد سال 89 به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1176550

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