کرمانشاه قطب منطقه غرب در ارائه خدمات درمانی ورزشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، لطفعلی پورکاظمی بعدازظهر شنبه در بازدید از امکانات پزشکی و رزشی کرمانشاه، اظهارداشت: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، امکانات و زیرساخت های لازم جهت احداث درمانگاه های تخصصی، فضای اداری و کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی در استان کرمانشاه، این استان به عنوان قطب منطقه غرب در ارائه خدمات درمانی ورزشی شناخته می شود.

وی افزود: این مهم در راستای تسریع و سهولت انجام خدمات درمانی ورزشی در منطقه غرب و به منظور تحقق اهداف برنامه ریزی شده مبتنی بر قطب بندی خدمات و تمرکز زدایی در کشور انجام می گردد و یقینا منجر به افزایش سطح رضایت مندی ورزشکاران و مصدوین تحت پوشش خواهد شد.

پورکاظمی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم فراهم کردن بستر لازم جهت تجهیز و راه اندازی کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی استان کرمانشاه اظهار داشت: توسعه فضاهای درمانی با رویکرد ارائه خدمات نوین پزشکی امکان بهره گیری تمامی آحاد جامعه ورزشی از خدمات درمانی را میسر خواهد ساخت.

وی همچنین در بازدید از کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی استان کرمانشاه از اقدامات انجام شده در هیئت پزشکی ورزشی استان ابرازرضایت کرد و تاکید کرد: این کلینیک بر اساس تمهیدات اندیشیده شده به منظور ارائه خدمات نوین درمانی به ورزشکاران جهت حفظ سلامت، بازتوانی و بازگرداندن ورزشکاران آسیب دیده به سطح آمادگی قبل از مصدومیت و پیشگیری از کاهش آمادگی عمومی ورزشکاران احداث شده است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خدمات ارائه شده در این نوع کلینیک ها افزود: خدماتی نظیر بازتوانی محل آسیب دیده جهت جلوگیری از آرتروفی، ضعف عقلانی، خشکی مفاصل، محدودیت های حرکتی و آسیب های ثانویه با حضور نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده در این کلینیک زیر نظر متخصصین مجرب و آموزش دیده ارائه می دهد.

کلینیک توانبخشی و فیزیوتراپی هیئ پزشکی ورزشی استان کرمانشاه از محل اعتبارات استانی با مساعدت ویزه تربیت بدنی استان احداث و در خرداد سال 89 به بهره برداری رسید.