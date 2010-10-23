اجرای طرح زیرگذر بهشت زهرای تهران گره ترافیکی را باز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر توکلی نژاد در بازدید از طرحهای عمرانی شامل زیرگذر گلدسته و مجتمع متوفیات مدرن خواستار اجرای سریعتر طرحهای عمرانی شد.

وی اظهار داشت: زیرگذر گلدسته از طرحهای تأثیرگذار در امر تسهیل در عبور و مرور مراجعان است و می تواند گره ترافیکی این منطقه را بازکند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) تصریح کرد: پیمانکاران باید تلاش کنند تا این مهم در موعد مقرر به انجام رسد.

وی افزود: مدیریت امانت الهی است که فرصت خدمتگزاری به مردم را برای ما به ارمغان آورده است و همه موظفیم برای ادای این امانت الهی با تمامی توان در خدمت خانواده معظم شهدا و شهروندان سوگوار تهرانی باشیم.

طرح زیر گذر گلدسته با 620 متر طول بخش قدیم و جدید بهشت زهرا (س) را به هم متصل می کند و تاکنون نیز 76 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.