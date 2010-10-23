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۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

اجرای طرح زیرگذر بهشت زهرای تهران گره ترافیکی را باز می کند

اجرای طرح زیرگذر بهشت زهرای تهران گره ترافیکی را باز می کند

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) گفت: اجرای طرح زیرگذر گلدسته بهشت زهرای تهران گره ترافیکی منطقه را باز می کند و از این رو طرحهای عمرانی بهشت زهرا (س) که هم اکنون در دست اجراست با سرعت بیشتری انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر توکلی نژاد در بازدید از طرحهای عمرانی شامل زیرگذر گلدسته و مجتمع متوفیات مدرن خواستار اجرای سریعتر طرحهای عمرانی شد.

وی اظهار داشت: زیرگذر گلدسته از طرحهای تأثیرگذار در امر تسهیل در عبور و مرور مراجعان است و می تواند گره ترافیکی این منطقه را بازکند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) تصریح کرد: پیمانکاران باید تلاش کنند تا این مهم در موعد مقرر به انجام رسد.

وی افزود: مدیریت امانت الهی است که فرصت خدمتگزاری به مردم را برای ما به ارمغان آورده است و همه موظفیم برای ادای این امانت الهی با تمامی توان در خدمت خانواده معظم شهدا و شهروندان سوگوار تهرانی باشیم.

طرح زیر گذر گلدسته با 620 متر طول بخش قدیم و جدید بهشت زهرا (س) را به هم متصل می کند و تاکنون نیز 76 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کد مطلب 1176551

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