اعلام جشن پایان بی سوادی مازندران در سفر سوم دولت

به گزارش خبرنگار مهر، موسی امینی ظهر شنبه در جلسه ستاد راهبردی نهضت سوادآموزی مازندران در استانداری افزود: مازندران الگوی اول در برگزاری جشن پایان بی سوادی در کشور است.

امینی با بیان اینکه نرخ باسوادی افراد 10-49 سال استان 97 درصد است تصریح کرد:آمادگی لازم برای اعلام پایان بی سوادی در غرب استان و برگزاری جشن آن را داریم.

وی از امضای تفاهم نامه همکاری بین نهضت سواد آموزی مازندران و مدیر کل امور روستایی استانداری خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه با همکاری شورا ها و دهیاری های روستاهای استان مازندران ،نسبت به با سواد نمودن صد در صدی روستاییان اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در صورتی که اعتبارات تخصیص داده شده از سوی ریاست جمهوری به نهضت سواد آموزی مازندران،از سوی استانداری مازندران و وزارت آموزش و پرورش تحقق یابد ،برگزاری جشن پایان بی سوادی شتاب مضاعف می گیرد افزود:800 میلیون تومان از سوی استانداری مازندران و 500 میلیون تومان از سوی وزارت آموزش و پرورش باید به نهضت سواد آموزی مازندران اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه مستندات لازم برای برگزاری جشن پایان بی سوادی در شهرهای اعلام شده آماده می باشند خاطر نشان کرد:با همکاری بسیج سازندگی در بحث شناسایی اسمی فعالیت لازم انجام شده و بحث راستی آزمایی نیز در مراحل آخر قرار دارد.

امینی با بیان اینکه در صورت آماده کردن مستندات می توانیم جشن پایان بی سوادی را در شهرهای اعلام شده در دهه فجر برگزار کنیم اظهار داشت:تا پایان سال 90 پایان بی سوادی در مازندران اتفاق می افتد اما ما برنامه های خود را برای اتمام بی سوادی تا پایان سال 91 تدوین کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد:در سال جاری در بخش کارگری و مددجویان کمیته امداد جشن پایان بی سوادی برگزار می شود.

