برگزاری روزهای فرهنگی ایران در صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در افتتاحیه این برنامه که با شرکت انجمنهای دوستی دو کشور برگزار شد، ژلکو یوتیچ شهردار منطقه اوبرنوواتس گفت: جای خرسندی است که برای اولین‌بار پذیرای یکی از کشورهایی هستیم که از تمدن چندهزار ساله و فرهنگی درخشان برخوردار است.

وی افزود: روزهای فرهنگی ایران در اوبرنوواتس فرصتی است که مردم این منطقه با تاریخ، فرهنگ، مذهب، موسیقی و ادبیات مردمی که در آن مرز و بوم زندگی می کنند، آشنا شوند و ارزشهای موجود در جامعه ایران را دریابند.

ژلکو یوتیچ یادآورشد: پی بردن به اختلافات و شباهتهای فرهنگی، دو ملت را به یکدیگر نزدیکتر می‌کند و روحیه و شجاعت را در میان مردم برای رسیدن به آینده‌ای بهتر تقویت خواهد کرد.

رئیس شهرداری منطقه اوبرنوواتس گفت: ایجاد ارتباط فرهنگی، کلیدی برای دستیابی این منطقه به آینده‌ای بهتر است و در غیر این صورت نخواهیم توانست در قرن 21 به وجود خود افتخار کنیم.

در ادامه برنامه ابوالقاسم دلفی سفیر ایران طی سخنانی به روابط خوب سیاسی دو کشور ایران و صربستان اشاره کرد و ارتباطات فرهنگی را زمینه ساز تقویت آن دانست.

فرید افتخاری رایزن فرهنگی ایران نیز به تشریح فعالیتهای رایزنی فرهنگی کشورمان در صربستان پرداخت با اشاره به تلاشهای انجام گرفته در دو دهه اخیر گفت: ثمره همه این فعالیتها وجود جمع کثیری از دوستداران جمهوری اسلامی ایران در صربستان است که با علاقه، پیشرفتهای امروز این تمدن کهن را پیگیری می‌کنند و به فرهنگ و زبان آن عشق می‌ورزند.

پروفسور راده بوژوویچ ریاست انجمن دوستی ایران و صربستان در ادامه این مراسم در ارتباط با بنیانگذاری انجمن دوستی ایران و صربستان و مونته نگرو و نیز فعالیتهای آن از قبیل برپایی برنامه‌های معرفی فرهنگ دوکشور به یکدیگر با ایجاد برنامه‌های متنوع و چاپ کتب گوناگون توضیحاتی ارائه داد.

وی همچنین در ارتباط با ریشه زبان صربی و تأثیر زبان فارسی در ادبیات صرب به همراه چند مثال توضیحاتی داد.

در ادامه این برنامه مهندس سوتو دوبریویچ که تابستان گذشته به اتفاق همسر خود به همراه گروه زبان آموزان فارسی به ایران سفر کرده بود به گوشه‌ای از خاطرات خود اشاره کرد و ایرانیان را در میهمان دوستی ، سرآمد کشورهای جهان دانست.

وی گفت: آنچه را در رسانه‌های گروهی و مخصوصا غربی شاهد آن هستند هیچ‌گونه سنخیتی با واقعیت موجود در ایران ندارد.



در کنار این مراسم نمایشگاهی نیز از کتب ونفیس و صنایع دستی کشورمان در معرض دید عموم قرار گرفت.

در این برنامه همچنین دو تن از هنرمندان اشعاری از حافظ و حکیم عمر خیام را به زبان صربی دکلمه کردند و در پایان نیز کلیپهایی از موسیقی محلی ایرانی از هفت منطقه به نمایش درآمد.