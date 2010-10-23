  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

چهارمین "سینما حقیقت"/

آخرین فیلم اسکورسیزی در جشنواره "سینما حقیقت"

آخرین فیلم اسکورسیزی در جشنواره "سینما حقیقت"

فیلم مستند "نامه‌ای به اِلیا" به کارگردانی مارتین اسکورسیزی در بخش مستند پرتره چهارمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت نمایش داد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین اسکورسیزی درباره ساخت این فیلم مستند که پُرتره‌ای از اِلیا کازان کارگردان مشهور سینمای هالیوود است، می‌گوید: من از دوست و همکار قدیمی‌ام کنت جونز خواستم تا برای ساخت فیلمی درباره اِلیا کازان با من همکاری کند. ما در ابتدا، وقت زیادی گذاشتیم و تمامی فیلم‌های اِلیا کازان را بازبینی کردیم و پس از بررسی زندگی این کارگردان و حال و هوا و مسیری که او در آثارش دنبال کرده، به تعریفی از سینمای اِلیا کازان رسیدیم.

اسکورسیزی در این مستند 60 دقیقه‌ای، بخش‌هایی از فیلم‌های ماندگار "اِلیا کازان" را با دقت تمام و خوش‌سلیقگی انتخاب کرده و در کنار هم قرار داده است. ضمن اینکه ترک موطن و زندگی پرماجرای اِلیا کازان و پیوستنش از یک گروه تئاتری کوچک به سینمای هالیوود و ... را نیز به تصویر ‌کشیده است.

کد مطلب 1176562

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها