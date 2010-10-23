آخرین فیلم اسکورسیزی در جشنواره "سینما حقیقت"

به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین اسکورسیزی درباره ساخت این فیلم مستند که پُرتره‌ای از اِلیا کازان کارگردان مشهور سینمای هالیوود است، می‌گوید: من از دوست و همکار قدیمی‌ام کنت جونز خواستم تا برای ساخت فیلمی درباره اِلیا کازان با من همکاری کند. ما در ابتدا، وقت زیادی گذاشتیم و تمامی فیلم‌های اِلیا کازان را بازبینی کردیم و پس از بررسی زندگی این کارگردان و حال و هوا و مسیری که او در آثارش دنبال کرده، به تعریفی از سینمای اِلیا کازان رسیدیم.

اسکورسیزی در این مستند 60 دقیقه‌ای، بخش‌هایی از فیلم‌های ماندگار "اِلیا کازان" را با دقت تمام و خوش‌سلیقگی انتخاب کرده و در کنار هم قرار داده است. ضمن اینکه ترک موطن و زندگی پرماجرای اِلیا کازان و پیوستنش از یک گروه تئاتری کوچک به سینمای هالیوود و ... را نیز به تصویر ‌کشیده است.