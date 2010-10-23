نمایشگاه آسیبهای اجتماعی در دانشگاه تربیت معلم برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی از سوی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه در دانشگاه تربیت معلم گشایش یافت.



نمایشگاه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با هدف آشنایی دانشجویان با انواع آسیبهای اجتماعی و ایجاد محیطی آموزشی در قالبی نو و تاثیرگذار از سوی کانون هنرهای تجسمی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان تهران در دانشگاه تربیت معلم گشایش یافت.

این نمایشگاه تا چهارم آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای دانشگاه دایر می باشد.



دوره های آموزش بازیگری مقدماتی و پیشرفته



دوره های آموزش بازیگری مقدماتی و پیشرفته از سوی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.



سید ایمان تقوی، دبیر کانون دانشجویی تئاتر دانشگاه تربیت معلم با اعلام این خبر گفت : دوره های آموزش بازیگری مقدماتی و پیشرفته با هدف آشنایی دانشجویان با هنر تئاتر و هنر بازیگری ، استعدادیابی از دانشجویان توانا به صورت هفتگی تا پایان آذرماه سال جاری از سوی کانون دانشجویی تئاتر مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه در در طول نیمسال اول سال تحصیلی جاری با حضور استاد مهدی جواهرپور در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.



برگزاری سلسله سفرهای معنوی یک روز به رنگ خدا



سلسلسه سفرهای معنوی یک روز به رنگ خدا ( نیایش در طبیعت) از سوی اداره اردوها و سفرهای فرهنگی و علمی و با همکاری کانون قرآن و عترت اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.



حسن رنجبر، کارشناس اداره سفرهای فرهنگی و علمی دانشگاه تربیت معلم با اعلام این خبر گفت : طرح دینی نیایش در طبیعت با عنوان "سلسلسه سفرهای معنوی یک روز به رنگ خدا " با هدف ترویج فرهنگ نیایش در بین دانشجویان و ایجاد نشاط فرهنگی و دینی در بین آنها و همچنین تفکر و تدبر در پدیده های طبیعی، از سوی اداره اردوها و سفرهای اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تربیت معلم طی چند برنامه در مکانها و فضاهای طبیعت استان البرز و تهران با برنامه هایی همچون قرائت ادعیه و مناجات ، کوهنوردی ، جنگل نوردی ، سخنرانی و برگزاری مسابقات فرهنگی و دینی پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار می شود.



دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و نیایش در طبیعت



اولین برنامه از سلسله سفرهای معنوی "یک روز به رنگ خدا" با حضور دکتر بیات ، استاد دانشگاه برگزار شد.



حسن رنجبر، کارشناس اداره سفرهای فرهنگی و علمی دانشگاه تربیت معلم با اعلام این خبر گفت: اولین برنامه از سلسله سفرهای معنوی "یک روز به رنگ خدا" با هدف ترویج فرهنگ نیایش در بین دانشجویان و ایجاد نشاط فرهنگی و دینی در بین آنها و همچنین تفکر و تدبر در پدیده های طبیعی ، با حضور دکتر بیات ، استاد دانشگاه در کوچه باغهای جاده چالوس برگزار شد.