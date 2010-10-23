اختصاص 400 میلیون تومان به ششمین جشنواره فیلم رویش

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، سید جواد رفایی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری که در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد افزود : تعداد آثار ارسالی به دبیر خانه ششمین جشنواره فیلم کوتاه رویش 965 اثر است که در بخش داستان با 282 اثر ، 18 فیلم و بخش مستند با 347 اثر، 17 فیلم و در قسمت پویا نمایی و انیمیشن در مجموع با 125 اثر، 12 فیلم به مرحله رقابت رسیده است.

رفایی اظهار داشت: از میان آثار ارسالی به این جشنواره، 47 اثر به مرحله دوم راه یافته است که از این تعداد 15 اثر نیز به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد.

قائم مقام دبیر جشنواره رویش بیان کرد: این جشنواره هم زمان در 11 کشور تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، زیمباوه، هند، عربستان سعودی و 11 استان از سوم تا ششم آبان ماه نمایش داده می شود.

وی بیان داشت: حضور خراسان رضوی در ششمین جشنواره رویش با 33 فیلم چشمگیر بود و بعد از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی تاکید کرد: موضاعات جشنواره رویش به دین اسلام اختصاص دارد و یک فرد غیر مسلمان نیز می تواند در این جشنواره با مضامین اسلامی، فیلم بسازد.

وی خاطرنشان کرد: کارگاه های آموزشی نیز در حاشیه این جشنواره برگزار می شود و در این میان 8 برنامه نقد با حضور فردی روحانی خواهیم داشت تا با نگاه تخصصی و دینی، نقاط قوت و ضعف فیلم را مورد نقد و بررسی قرار دهد.